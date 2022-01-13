ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Во время пожара в кохтла-ярвеском доме попечения жильцы не пострадали

10 января в 16.09 поступило сообщение, что принадлежащий ТОО "Häcke" дом попечения на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве окутал густой дым.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в жилом помещении подвального этажа, и тут же приступили к тушению. 70 жильцов и сотрудников, находившихся в доме попечения, были эвакуированы в незадымленную часть здания.

Старший оперуполномоченный Идаского спасательного центра Райнер Асукюла сообщил "Северному побережью", что на происшествие отреагировали оперативно и для эвакуации жильцов на месте были два автобуса. Однако необходимости выводить людей из здания не возникло.

В 17.15 пожар был потушен, здание проветрено, после медосмотра жильцам разрешили вернуться в свои комнаты. Огонь частично уничтожил стену парилки построенной в подвале сауны, сильно пострадали от жара и дыма предбанник.

Возгорание, вероятно, началось с каменки сауны.

Большой пожар в доме попечения случился 12 января прошлого года: трагедия разыгралась в пансионате "Männiku" в деревне Аа волости Люганузе.

Когда спасатели прибыли на место, пламя уже вырвалось наружу. Во время пожара в пансионате находились 45 подопечных и два сотрудника, спасатели сразу приступили к их эвакуации. К сожалению, спасатели обнаружили в здании двоих погибших и один человек скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Здание было полностью разрушено. Расследование нарушений правил пожарной безопасности не выявило, однако было установлено, что возгорание началось из-за плохого соединения между винтовой клеммой и жилой провода в стенной розетке в одной из комнат, и полиция прекратила уголовное производство.