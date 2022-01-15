ОПРОС ⟩ Как справедливее компенсировать возросшие затраты на энергию?

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Виталий ЕЛОВИКОВ, отделочник:

- Не знаю, как ответить. Не задумывался, потому что решать такие вопросы не в нашей компетенции. Что бы ты ни думал, все равно народ сейчас ничего не решает, а мнение простых людей остается при них.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Светлана ЛИНКЕВИЧ, сотрудник концерна "Eesti Energia":

- Не очень в курсе ситуации, живу в квартире, счета пока нормальные. Но в теории, наверное, справедливо было бы при росте цен, особенно таком стремительном, дотировать всех потребителей. Возможно, не всем одинаково, механизм может быть разным, но страдают ведь все - и всем надо помочь.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр СТЕПУШИН, пенсионер:

- Могу сказать, что такие огромные счета, которые приходят сейчас людям, не должны появляться вообще в стране, которая сама производит электроэнергию. То, что наши правители это допустили, - уже несправедливость и большая ошибка. Пусть теперь сами ломают голову, где взять деньги. А людей надо спасать.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Петр ЭЙЗАУ, пенсионер:

- Моя позиция: то, что сейчас происходит, вообще обдираловка, особенно бьет по карману тех, кто на минималку живет. Надо помогать тем, кто беднее, а не забирать у них последнее. Государство должно взять где-то деньги и не оставить в беде никого.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вадим ЧИРКОВ, водитель: