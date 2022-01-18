ОДИН ВОПРОС ⟩ Какое крупное мероприятие нужно Йыхви?

Председатель комиссии по культуре Йыхвиского волостного собрания ИЛЬМАР АУН:

- Эта тема обсуждается давно, и в прошлом в Йыхви проводились некоторые мероприятия, например, фестиваль "Славянский свет". Но они были направлены на более узкую целевую группу.

Я попросил членов комиссии по культуре представить свои идеи, и некоторые предложения уже сделаны - начиная с повторения йыхвиских Дней авиации в расширенном формате, заканчивая днем вооруженных сил или каким-нибудь стильным праздником наподобие Дней ностальгии в Хаапсалу.