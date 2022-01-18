Геа Муракас и Кристьян Киккас приехали насладиться причудскими вкусами из Раквере. "Дома и без того готовим ужины шесть дней в неделю", - искала молодая пара разнообразия после будней, объединив наслаждение местной едой с культурно-познавательным путешествием.

Приехавшие издалека Геа и Кристьян провели у Чудского озера целый день. Для начала они совершили поход по Чудскому озеру - странствие между ледяными глыбами оказалось приличной нагрузкой. Налюбовавшись ледяной красотой они посетили центр Алутагузеского национального парка. "Посмотрели фильм и ознакомились с новым, красивым центром".