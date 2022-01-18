Среди участников "Утриаского десанта" зарубежных команд было больше, чем эстонских

В качестве финишного спурта снова предстояло "покорить" холм Гренадеримяги. В этом году на старт вышли 18 команд, среди них десять иностранных: бельгийцы, финны, чехи, литовцы, латыши и французы. Первая литовская команда оказалась лучшей среди иностранных дружин, заняв четвертое место. Две из четырех бельгийских команд сошли с дистанции.

Лейтенант Ааре Кабел из Ярваской дружины "Кайтселийта" участвовал более чем в шестидесяти военно-спортивных походах как в Эстонии, так и за рубежом. В Эстонии походы утомляют участников сильнее, чем в других странах.