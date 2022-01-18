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Среди участников "Утриаского десанта" зарубежных команд было больше, чем эстонских

"Утриаский десант" в этом году стартовал от мызы Пагари. ФОТО: Ago Gaškov

В нынешнем "Утриаском десанте", который стартовал в четверг вечером от мызы Пагари, победу одержало Калевское отделение Таллиннской дружины "Кайтселийта".

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В качестве финишного спурта снова предстояло "покорить" холм Гренадеримяги. В этом году на старт вышли 18 команд, среди них десять иностранных: бельгийцы, финны, чехи, литовцы, латыши и французы. Первая литовская команда оказалась лучшей среди иностранных дружин, заняв четвертое место. Две из четырех бельгийских команд сошли с дистанции.

Лейтенант Ааре Кабел из Ярваской дружины "Кайтселийта" участвовал более чем в шестидесяти военно-спортивных походах как в Эстонии, так и за рубежом. В Эстонии походы утомляют участников сильнее, чем в других странах.

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