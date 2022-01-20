СПАСАТЕЛИ ⟩ Малыш оказался заперт в машине

Перед тем как сделать звонок, женщина 20 минут пыталась объяснить ребенку, как открыть дверь машины, но безуспешно.

Объяснения прибывших спасателей тоже не помогли, и для того, чтобы открыть дверь, спасатели с разрешения владельца разбили маленькое окно, после чего им удалось проникнуть в машину.

Ребенок был тепло одет и не нуждался в медицинской помощи.

Сжигали матрасы посреди дороги

18 января после полудня в центр тревоги сообщили, что в Нарвском центре утилизации отходов на улице Ляэне горят отходы.