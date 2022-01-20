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СПАСАТЕЛИ ⟩ Малыш оказался заперт в машине
18 января 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

18 января утром в центр тревоги позвонила женщина, находившаяся на улице Кеск в Силламяэ, и сообщила, что ее двухлетний ребенок оказался взаперти в машине.

Перед тем как сделать звонок, женщина 20 минут пыталась объяснить ребенку, как открыть дверь машины, но безуспешно.

Объяснения прибывших спасателей тоже не помогли, и для того, чтобы открыть дверь, спасатели с разрешения владельца разбили маленькое окно, после чего им удалось проникнуть в машину.

Ребенок был тепло одет и не нуждался в медицинской помощи. 

Сжигали матрасы посреди дороги

18 января после полудня в центр тревоги сообщили, что в Нарвском центре утилизации отходов на улице Ляэне горят отходы.

Прибывшие спасатели обнаружили, что рабочие решили сжечь посреди дороги старые матрасы, создав угрозу для окружающей среды. Помимо этого, на месте отсутствовали первичные средства пожаротушения, поэтому возгорание площадью три квадратных метра немедленно погасили снегом.

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