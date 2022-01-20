ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Неясное будущее старого вокзала

С одной стороны, понятно, что Йыхви, у которого по историческим причинам отсутствует традиционный старый город, хочет сохранить то немногое историческое, что у него есть, то есть сталинскую архитектуру, заметной частью которой несомненно является старое здание вокзала. С другой стороны, за многие годы так и не удалось найти для здания ни нового содержания, ни формы. Теперешняя консервация здания позволит отложить принятие решения.

Еще пару десятилетий назад в Йыхви существовала идея образовать рядом с железнодорожной станцией новый транспортный узел, увеличив таким образом протяженность центра города. Однако дальше идеи дело не пошло. Жизнь показывает, что претендующий на статус уездного центра Йыхви не сумел сделать привлекательной даже свою нынешнюю центральную точку, не говоря уж о расширении центра города.

К тому же, транспортные узлы должны, если рассуждать логически, располагаться там, где двигаются люди и куда имеется удобный доступ. В противном случае может произойти так, как в Кохтла-Ярве, где искусственно образованный при новом торговом центре автовокзал ни минуты не был привлекательным для автобусных фирм.

Однако использовать это здание только в качестве железнодорожного вокзала явно неразумно, и возникает вопрос: кто покроет расходы?