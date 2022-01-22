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ТОГДА И СЕЙЧАС ⟩ Ийзакуские любители истории запечатлели в книге прошлое поселка и его изменение
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"Mälukillud ei pruugi alati olla tõepärased ja lõplikud, kuid fotod ju ei valeta," ütles Liivi Mölder raamatut tutvustades.
Общество друзей Ийзакуского музея собрало в одной книге четыреста исторических фотографий и множество заметок о жизни, людях и развитии поселка Ийзаку в прошлом веке.
- Идея этой книги зрела как в нашем доме, так и в голове патриота нашей общины Сандера Саболотни - он собирает также старые фотографии. И сообща мы ее осуществили, - говорит главный хранитель фондов музея Ийзакуского кихельконда Лийви Мёльдер об увидевшей недавно свет книге "Kui fotod olid must-valged..." ("Когда фотографии были черно-белыми...").