- Идея этой книги зрела как в нашем доме, так и в голове патриота нашей общины Сандера Саболотни - он собирает также старые фотографии. И сообща мы ее осуществили, - говорит главный хранитель фондов музея Ийзакуского кихельконда Лийви Мёльдер об увидевшей недавно свет книге "Kui fotod olid must-valged..." ("Когда фотографии были черно-белыми...").

Ийзакуский музей начинал свою деятельность как школьный, и в его собрании больше всего фотографий именно о поселке Ийзаку. Для книги поискали еще - как у деревенских жителей, так и в архиве и интернете. Например, в "Hansa Antiik" нашли такое фото катка, какого ни у кого другого раньше не было. Так что при составлении книги пополнялось и музейное фотособрание.