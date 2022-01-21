В Ида-Вирумаа перепись населения продвигается очень туго

К четвергу в Ида-Вирумаа электронную анкету заполнили всего 17,7% жителей. В то же время в Тарту и Харьюмаа в переписи населения поучаствовало 44% жителей начиная с 15-летнего возраста.

Департамент статистики еще до субботнего вечера ждет от всех жителей Эстонии заполненной э-анкеты на домашней странице rahvaloendus.ee. "Благодарю всех идавирусцев, которые уже заполнили э-анкету! Тех, кто еще не успел это сделать, призываю найти пять минут и ответить в вебе на вопросник переписи населения", - сказала проектный руководитель переписи населения Департамента статистики Лийна Осила, попросившая при возможности помочь заполнить анкету в вебе и родственникам постарше.