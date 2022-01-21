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В Ида-Вирумаа перепись населения продвигается очень туго
Анкету переписи можно заполнить до субботы

Анкету переписи населения можно заполнить до вечера субботы, 22 января. ФОТО: Statistikaamet

В Ида-Вирумаа продолжающаяся до субботнего вечера перепись населения идет медленнее, чем в других уездах.

К четвергу в Ида-Вирумаа электронную анкету заполнили всего 17,7% жителей. В то же время в Тарту и Харьюмаа в переписи населения поучаствовало 44% жителей начиная с 15-летнего возраста.

Департамент статистики еще до субботнего вечера ждет от всех жителей Эстонии заполненной э-анкеты на домашней странице rahvaloendus.ee. "Благодарю всех идавирусцев, которые уже заполнили э-анкету! Тех, кто еще не успел это сделать, призываю найти пять минут и ответить в вебе на вопросник переписи населения", - сказала проектный руководитель переписи населения Департамента статистики Лийна Осила, попросившая при возможности помочь заполнить анкету в вебе и родственникам постарше.

Э-анкета переписи населения будет открыта по адресу: rahvaloendus.ee еще до вечера субботы, 22 января.

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