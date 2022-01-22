Сб, 22.01.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для Ида-Вирумаа шок оказался не таким большим, но все же

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Большую часть жителей Ида-Вирумаа многократное подорожание энергоносителей обошло стороной. И причина тут прежде всего в том, что в наших крупных городах имеется, так сказать, своя теплоэнергия, поступающая либо с производств масел, либо с теплоэлектростанций и базирующаяся на собственном же полезном ископаемом - сланце. Годами произносившиеся для нас речи о том, что сланцевая энергетика вот-вот закроется и вместо нее появятся невесть сколько более экологичных и дешевых электропроизводств, достигли своего неловкого промежуточного финиша.

Поскольку большая часть жителей уезда проживают в квартирах и потребляют дешевую сланцевую теплоэнергию, то и расходы электроэнергии в их домохозяйствах, наверное, не так велики, как в некоторых других регионах. Но все же свой электро- или газовый шок наверняка пережили, получив декабрьские счета, немалое число жителей и нашего уезда. Особенно те, кто проживает за пределами крупных городов.

В конце прошлого года правительство ввело в действие меры компенсации расходов на энергию для малообеспеченных людей, в этот четверг коалиция достигла соглашения и о мерах поддержки для так называемого среднего класса, когда для определенных объемов газа и электроэнергии устанавливается ценовой потолок, а стоимость, которая выше него, компенсируется. Если цена электроэнергии превысит 12 центов за kWh, то государство оплатит превышающую эту границу часть в случае потребления до 650 kWh. В случае газа ценовой потолок равен 65 евро за MWh и превышающую его часть государство компенсирует на 100% при потреблении до 2,75 MWh.

Если в случае первой меры критиковали, что она громоздкая и бюрократичная, то и в случае второй в воздухе витают вопросы. Например, многие квартирные дома заключили договоры с энергопродавцом через товарищество и не ясно, как эта компенсация будет рассчитываться по квартирам, если потребление различается. Наверняка возникнут и другие вопросы, на которые государство по возможности быстро сумеет дать ответы, чтобы исключить недоразумения и путаницу, сопутствовавшие первой мере помощи.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back