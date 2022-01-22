ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для Ида-Вирумаа шок оказался не таким большим, но все же

Поскольку большая часть жителей уезда проживают в квартирах и потребляют дешевую сланцевую теплоэнергию, то и расходы электроэнергии в их домохозяйствах, наверное, не так велики, как в некоторых других регионах. Но все же свой электро- или газовый шок наверняка пережили, получив декабрьские счета, немалое число жителей и нашего уезда. Особенно те, кто проживает за пределами крупных городов.

В конце прошлого года правительство ввело в действие меры компенсации расходов на энергию для малообеспеченных людей, в этот четверг коалиция достигла соглашения и о мерах поддержки для так называемого среднего класса, когда для определенных объемов газа и электроэнергии устанавливается ценовой потолок, а стоимость, которая выше него, компенсируется. Если цена электроэнергии превысит 12 центов за kWh, то государство оплатит превышающую эту границу часть в случае потребления до 650 kWh. В случае газа ценовой потолок равен 65 евро за MWh и превышающую его часть государство компенсирует на 100% при потреблении до 2,75 MWh.