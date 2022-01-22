ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для Ида-Вирумаа шок оказался не таким большим, но все же
Большую часть жителей Ида-Вирумаа многократное подорожание энергоносителей обошло стороной. И причина тут прежде всего в том, что в наших крупных городах имеется, так сказать, своя теплоэнергия, поступающая либо с производств масел, либо с теплоэлектростанций и базирующаяся на собственном же полезном ископаемом - сланце. Годами произносившиеся для нас речи о том, что сланцевая энергетика вот-вот закроется и вместо нее появятся невесть сколько более экологичных и дешевых электропроизводств, достигли своего неловкого промежуточного финиша.