НАРОД ПОЕТ ⟩ Ансамбль "Bliss" из Кохтла-Ярве вышел в полуфинал телешоу
В пятницу вечером у лидера вокального коллектива "Bliss" Екатерины Минаевой телефон был горячим - столько звонков и сообщений она еще никогда не получала.
В пятницу вечером у лидера вокального коллектива "Bliss" Екатерины Минаевой телефон был горячим - столько звонков и сообщений она еще никогда не получала.
Причина в том, что на канале ETV+ стартовал третий конкурс телешоу "Народ поет". В первом туре в творческую борьбу вступили вокалисты кохтла-ярвеского ансамбля "Bliss" и столичный коллектив "Никола и Болгарские перцы".