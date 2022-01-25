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НАРОД ПОЕТ ⟩ Ансамбль "Bliss" из Кохтла-Ярве вышел в полуфинал телешоу

Талантливые вокалистки Анастасия Хрисанфова, Екатерина Минаева и Кяролин Кивесту завоевали сердца слушателей. ФОТО: FB

В пятницу вечером у лидера вокального коллектива "Bliss" Екатерины Минаевой телефон был горячим - столько звонков и сообщений она еще никогда не получала.

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Причина в том, что на канале ETV+ стартовал третий конкурс телешоу "Народ поет". В первом туре в творческую борьбу вступили вокалисты кохтла-ярвеского ансамбля "Bliss" и столичный коллектив "Никола и Болгарские перцы".

- Не ожидала такого внимания и участия, - поделилась пережитыми эмоциями Екатерина Минаева. - Это очень приятно. Спрашивали заранее о том, когда будет эфир, потом звонили и "докладывали" - говорили, что мы молодцы и что они голосуют, потом поздравляли с победой. Голосовали не только идавирусцы, но и таллиннцы, тартусцы, были звонки даже из других стран.

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