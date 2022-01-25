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СПАСАТЕЛИ ⟩ Пьяная женщина в третий раз подняла спасателей по тревоге
21-23 января 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

21 января днем в доме на улице Креэнхольми в Нарве распространился запах пригоревшей еды, сработал также датчик дыма.

Прибывшие на место спасатели установили, что готовкой занималась та самая женщина, из-за которой они получили вызовы и накануне вечером - тогда полицейский патруль увез ее на вытрезвление.

Поскольку стряпуха опять оказалась крепко выпившей, ее снова увезли протрезвляться, ведь события предыдущего дня показали, что в противном случае она не уймется и опять займется стряпней. 

В подъезде жилого дома устроили пожар

Вечером 23 января спасатели выехали на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, где в подъезде одного из домов загорелся мусор, что привело к задымлению ближайших квартир. Находившиеся в одной из квартир женщина и трое детей вышли на балкон и там дожидались помощи.

Спасатели ликвидировали возгорание за несколько минут и проветрили квартиру, чтобы жильцы смогли вернуться с балкона в квартиру.

Обстоятельства возгорания мусора определит полиция. 

На животноводческой ферме загорелась насосная станция

23 января вечером Центр тревоги получил сообщение о пожаре на ферме крупного рогатого скота в деревне Эдизе Йыхвиской волости. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись электрощит и часть стены на насосной станции. Спасатели разобрали стену и локализовали пожар.

Животные и люди не пострадали.

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