СПАСАТЕЛИ ⟩ Пьяная женщина в третий раз подняла спасателей по тревоге

Прибывшие на место спасатели установили, что готовкой занималась та самая женщина, из-за которой они получили вызовы и накануне вечером - тогда полицейский патруль увез ее на вытрезвление.

Поскольку стряпуха опять оказалась крепко выпившей, ее снова увезли протрезвляться, ведь события предыдущего дня показали, что в противном случае она не уймется и опять займется стряпней.

В подъезде жилого дома устроили пожар

Вечером 23 января спасатели выехали на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, где в подъезде одного из домов загорелся мусор, что привело к задымлению ближайших квартир. Находившиеся в одной из квартир женщина и трое детей вышли на балкон и там дожидались помощи.

Спасатели ликвидировали возгорание за несколько минут и проветрили квартиру, чтобы жильцы смогли вернуться с балкона в квартиру.

Обстоятельства возгорания мусора определит полиция.

На животноводческой ферме загорелась насосная станция

23 января вечером Центр тревоги получил сообщение о пожаре на ферме крупного рогатого скота в деревне Эдизе Йыхвиской волости. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись электрощит и часть стены на насосной станции. Спасатели разобрали стену и локализовали пожар.