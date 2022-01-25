Деятель года Ида-Вирумаа-2021 ⟩ Кто достоин звания?

На звание "Деятель года - 2021" могут претендовать как отдельные люди, так и группа лиц, чья деятельность в 2021 году оставила положительный след в жизни Ида-Вирумаа. Кандидаты могут работать в культурной, социальной, экономической или любой другой области.

Как выдвинуть кандидата на звание "Деятель года Ида-Вирумаа" Укажите кандидата, который за свою деятельность достоин титула "Деятель года Ида-Вирумаа - 2021".

Составьте письменное обоснование, почему именно этот кандидат достоин титула.

Отправьте предложение вместе с обоснованием не позднее 28 января Ида-Вирумааскому союзу самоуправлений с пометкой "Aasta tegija 2021" по адресу: Keskväljak 1-301, 41594 Jõhvi или по э-почте: ivol@ivol.ee.

Все частные лица, учреждения и коллективы могут выдвигать кандидатов на звание до 28 января. К заявке обязательно нужно приложить краткое обоснование, чем примечательны достижение или достижения кандидата за 2021 год и какое влияние это имело на уезд в целом, и контактные данные заявителя.

Предложения отправлять Ида-Вирумааскому союзу самоуправлений по адресу э-почты: ivol@ivol.ee или по адресу: Keskväljak 1-301, 41594 Jõhvi с пометкой "Aasta tegija 2021".

Звания "Деятель года Ида-Вирумаа - 2020" удостоился руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн. В прошлые годы признания удостаивались Виктор Андреев, Пийа Тамм, "Viru Keemia Grupp", Эрика Кылло, Прийт Кама, НКО "Purtse Jõe Arenduskeskus", Андрей Катков, Владимир Вшивцев, Владимир Высоцкий, оргкомитет фестиваля "Голос гор", основатели Кивиылиского приключенческого центра Мадис Олт и Янек Маар, Маре Роозилехт.

Деятель года получит статуэтку, изготовленную скульптором Айваром Симсоном, и благодарственное письмо.