ОДИН ВОПРОС ⟩ Что делает правительство для уменьшения цены на электроэнергию?

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:

- Происходящее на рынке отражает баланс спроса и предложения, и поскольку у нас низкое предложение и большой спрос, то цена растет, и поэтому надо либо увеличить предложение, либо уменьшить спрос. С одной стороны - экономия энергии, для чего предусмотрены разные меры, если мы говорим, например, о повышении энергоэффективности многоквартирных домов, учреждений. И с другой стороны - создание различных производственных мощностей, чего в течение этого времени делалось недостаточно. И в-третьих, все-таки (важны) и связи с другими странами-членами, чтобы, например, воспользоваться низкими ценами на электроэнергию, которые есть в других странах благодаря возобновляемым источникам. Мы будем предпринимать эти шаги один за другим, чтобы в конечном итоге успешнее справляться с этими ценами.