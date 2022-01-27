МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.01-03.02 ⟩ Полина Черкасова расскажет свои "Звенящие сказки"; в Таммику пройдет банный фестиваль

КУЛЬТУРА

Четверг, 27 января

* В Ийзакуской библиотеке в 15.00 - "Звенящие сказки" рассказчицы Полины Черкасовой. Полина Черкасова - антрополог, музыкант, сказочница, соединяющая сказки и правдивые истории, привезенные ею из дальних стран, со своей музыкой, которую она исполняет на различных редких инструментах.

Цирк их Литвы. ФОТО: FB

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.00 - цирк из Литвы. В программе: голуби, кошки, собаки, декоративные кролики, акробаты, велофигуристы, жонглеры, иллюзионисты и клоуны. Вход - 10 евро.

Пятница, 28 января

* В Пагариском общественном доме в 17.00 - "Звенящие сказки" рассказчицы Полины Черкасовой.

* В Сондаском народном доме в 18.00 - "Jõulumeenutus" / "Рождественское воспоминание", молодежный спектакль Сондаской школы. Бесплатно.

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - салонный вечер "Верим в Новый год!". Выступают Илья Масляков, Елена Гаранина, Натали Смирнова, Владислав Сумарок. Вход бесплатный. Информация по тел. 336 6169.

* В Вокаском Доме спорта в 18.00 - цирк из Литвы. В программе: голуби, кошки, собаки, декоративные кролики, акробаты, велофигуристы, жонглеры, иллюзионисты и клоуны. Вход - 10 евро.

* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Звенящие сказки" рассказчицы Полины Черкасовой.

Йоханна Рандвере. ФОТО: FB

* В Нарвской крепости в 19.00 - концерт Йоханны Рандвере (виола да гамба). Билет - 5 евро.

Суббота, 29 января

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - праздничное закрытие годовой выставки кохтла-ярвеских художников: творческие встречи с художниками, лекция в рамках виртуального филиала, музыкальные паузы.

* В Куртнаском общественном доме-библиотеке в 13.00 - "Звенящие сказки" рассказчицы Полины Черкасовой.

Воскресенье, 30 января

Спектакль "Моя Нарва". ФОТО: Vaba lava

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 12.00 и 17.00 - спектакль "Minu Narva" / "Моя Нарва" (на эстонском и русском языках). Нарвитяне расскажут со сцены истории о своей Нарве. Билет - 5-7 евро.

Вторник, 1 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках "MustonenFest 2022" - мужской хор Латвийской православной церкви "Logos" (Рига): концерт "Ave Maria". В программе русская и еврейская ортодоксальная музыка. Билет - 13-17 евро.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - "Шум за сценой", спектакль Русского театра Эстонии.

Среда, 2 февраля

Дмитрий Воробьев. ФОТО: Erakogu

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие фотовыставки Дмитрия Воробьева "Sisekaemus" / "Окно созерцания". Выставка открыта до 28 февраля.

СПОРТ

Пятница, 28 января

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rae Koss"/"Rae spordikool".

Суббота, 29 января

* В Мяэтагузеском крытом холле в 11.00 - чемпионат Эстонии по метанию топора.

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Vipers" (Таллинн).

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Aruküla Radius".

Воскресенье, 30 января

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Вокаского IV внутреннего Кубка по петанку; трио.

* В Нарве в зале спортшколы "Энергия" в 14.30 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - "Sillamäe SK".

Среда, 2 февраля

* В Паннъярве в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

РАЗНОЕ

Суббота, 29 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* На хуторе Майлазе в поселке Таммику с 12.00 до 18.00 - банный фестиваль. Информация по тел. 501 5685, Рональдо Силдник.

Воскресенье, 30 января

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Понедельник, 31 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - I раунд викторины "#raamatukoguviks". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Среда, 2 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital