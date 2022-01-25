СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В отеле ударили мужчину

Набросился на улице на сожительницу

В полицию поступило сообщение, что 22 января на проспекте Кангеласте в Нарве 21-летний мужчина ударил свою спутницу жизни. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Жертве избиения потребовалось больничное лечение

Полиция получила сообщение, что 21 января в подъезде многоквартирного дома в Кивиыли неустановленные мужчины избили 37-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в больницу. Полиция установит обстоятельства случившегося в ходе начатого уголовного производства.

Набросился на соседа

21 января в подъезде многоквартирного дома в деревне Ярве (Кохтла-Ярве) 32-летний мужчина ударил своего соседа. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

В поликлинике украли дорогой телефон

В полицию пришло сообщение, что 21 января в поликлинике в Нарве был присвоен мобильный телефон "Samsung Note". Ущерб - 800 евро.

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