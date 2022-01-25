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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В отеле ударили мужчину
21-22 января 2022 г.

Полиция ФОТО: Arvo Meeks

Полиция получила сообщение, что 22 января в отеле на улице Койдула в Нарва-Йыэсуу 36-летний мужчина ударил 27-летнего мужчину.

Набросился на улице на сожительницу

В полицию поступило сообщение, что 22 января на проспекте Кангеласте в Нарве 21-летний мужчина ударил свою спутницу жизни. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Жертве избиения потребовалось больничное лечение

Полиция получила сообщение, что 21 января в подъезде многоквартирного дома в Кивиыли неустановленные мужчины избили 37-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в больницу. Полиция установит обстоятельства случившегося в ходе начатого уголовного производства.

Набросился на соседа

21 января в подъезде многоквартирного дома в деревне Ярве (Кохтла-Ярве) 32-летний мужчина ударил своего соседа. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

В поликлинике украли дорогой телефон

В полицию пришло сообщение, что 21 января в поликлинике в Нарве был присвоен мобильный телефон "Samsung Note". Ущерб - 800 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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