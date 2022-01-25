СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В отеле ударили мужчину

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В отеле ударили мужчину21-22 января 2022 г.
Полиция получила сообщение, что 22 января в отеле на улице Койдула в Нарва-Йыэсуу 36-летний мужчина ударил 27-летнего мужчину.
Полиция получила сообщение, что 22 января в отеле на улице Койдула в Нарва-Йыэсуу 36-летний мужчина ударил 27-летнего мужчину.
В полицию поступило сообщение, что 22 января на проспекте Кангеласте в Нарве 21-летний мужчина ударил свою спутницу жизни. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Полиция получила сообщение, что 21 января в подъезде многоквартирного дома в Кивиыли неустановленные мужчины избили 37-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в больницу. Полиция установит обстоятельства случившегося в ходе начатого уголовного производства.
21 января в подъезде многоквартирного дома в деревне Ярве (Кохтла-Ярве) 32-летний мужчина ударил своего соседа. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.
В полицию пришло сообщение, что 21 января в поликлинике в Нарве был присвоен мобильный телефон "Samsung Note". Ущерб - 800 евро.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.