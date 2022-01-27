СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из лесной машины украли топливо и аккумуляторы

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из лесной машины украли топливо и аккумуляторы23-24 января 2022 г.
24 января полиция получила сообщение, что в деревне Конью Тойлаской волости из лесной машины украли топливо, моторное масло и два аккумулятора.
24 января полиция получила сообщение, что в деревне Конью Тойлаской волости из лесной машины украли топливо, моторное масло и два аккумулятора.
Ущерб от кражи - около 2500 евро.
На Нарвском шоссейном пограничном пункте 23 января проверили направлявшегося в Россию гражданина Эстонской Республики 1961 года рождения, нарушившего требования самоизоляции.
Мужчину отправили обратно в Эстонию на самоизоляцию.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.