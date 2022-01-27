Кристийне Агу: Новая должность для меня прежде всего большой вызов самой себе
Новый вице-мэр Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию и культуре Кристийне Агу считает главными задачами привлечение в город учителей и возвращение молодежи.
Новый вице-мэр Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию и культуре Кристийне Агу считает главными задачами привлечение в город учителей и возвращение молодежи.
Кристийне Агу сказала, что долго думала, прежде чем согласиться на новую должность, но решила войти в открытую дверь, считая, что многолетний опыт работы в горуправлении поможет справиться и с более сложными задачами.