Кристийне Агу: Новая должность для меня прежде всего большой вызов самой себе

Кристийне Агу сказала, что долго думала, прежде чем согласиться на новую должность, но решила войти в открытую дверь, считая, что многолетний опыт работы в горуправлении поможет справиться и с более сложными задачами.

- Работая в горуправлении главным специалистом по культуре и спорту, прекрасно представляла, насколько вырастет объем работы и ответственность. Так что для меня это прежде всего большой вызов самой себе. Так как прежде глубоко не окуналась в проблемы образования, это и стало первоочередной задачей в новой должности.