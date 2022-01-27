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Кристийне Агу: Новая должность для меня прежде всего большой вызов самой себе

Как и предполагала Кристийне Агу, рабочего времени ей часто не хватает, тем не менее старается найти возможность и для занятий спортом. ФОТО: Igor Parv

Новый вице-мэр Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию и культуре Кристийне Агу считает главными задачами привлечение в город учителей и возвращение молодежи.

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Кристийне Агу сказала, что долго думала, прежде чем согласиться на новую должность, но решила войти в открытую дверь, считая, что многолетний опыт работы в горуправлении поможет справиться и с более сложными задачами.

- Работая в горуправлении главным специалистом по культуре и спорту, прекрасно представляла, насколько вырастет объем работы и ответственность. Так что для меня это прежде всего большой вызов самой себе. Так как прежде глубоко не окуналась в проблемы образования, это и стало первоочередной задачей в новой должности.

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