ВИДЕО ⟩ Спасатели дотла сожгли домовладение
Сегодня утром спасатели подожгли домовладение в деревне Кохтла Тойлаской волости, чтобы изучить затем работы по тушению.
Сегодня утром спасатели подожгли домовладение в деревне Кохтла Тойлаской волости, чтобы изучить затем работы по тушению.
- У нас есть небольшие команды и добровольцы, которые не очень часто попадают на крупные возгорания. Для них это и является хорошей возможностью увидеть пожар изнутри и научиться действовать на пожаре, - сказал отвечавший за пожарные учения спасатель Марек Мартинсон.
Для проведения учений получили старый жилой дом и пристройку от владельца недвижимости Пеэтри в деревне Кохтла. "Мы смогли поучиться, а владелец избавится от затрат на снос", - отметил Мартинсон. Во вполне пригодном, на первый взгляд, для проживания деревянном доме все же поселился домовый гриб, и хозяин предложил строение спасателям для проведения учений.
Пресс-представитель Идаского спасательного центра Сейди Ламус-Чистотин сказала, что на самом деле таким учениям предшествует значительная бюрократическая деятельность, в ходе которой нужно получить согласования, например, от самоуправления и от соседей, а также заключить договор с владельцем. "В действительности спасателям предлагают для проведения таких учений больше домов, чем мы принимаем", - сказала она. Иногда предложения отклоняют по той причине, что электролинии проходят слишком близко к дому или ветер может угрожать соседним домам.