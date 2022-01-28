ВИДЕО ⟩ Спасатели дотла сожгли домовладение

- У нас есть небольшие команды и добровольцы, которые не очень часто попадают на крупные возгорания. Для них это и является хорошей возможностью увидеть пожар изнутри и научиться действовать на пожаре, - сказал отвечавший за пожарные учения спасатель Марек Мартинсон.

Для проведения учений получили старый жилой дом и пристройку от владельца недвижимости Пеэтри в деревне Кохтла. "Мы смогли поучиться, а владелец избавится от затрат на снос", - отметил Мартинсон. Во вполне пригодном, на первый взгляд, для проживания деревянном доме все же поселился домовый гриб, и хозяин предложил строение спасателям для проведения учений.