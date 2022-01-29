ОПРОС ⟩ Где найти резервы в семейном бюджете?

Михаил БАННОВ, пенсионер:
- Трудно ответить... Стараться изучать, где дешевле купить необходимое. От еды не откажешься, но на одежде можно сэкономить. Возможности всегда есть, но и потребности тоже.
Людмила ИЛЬЕНКОВА, оператор молочной промышленности:
- По большому счету на всем можно экономить. С наступлением коронавируса давно никуда не хожу, в рестораны тоже. Но отдыхать все равно надо. Дешевые продукты искать не хочу, наэкономилась уже в своей жизни.
Татьяна ЖЕНЖАРОВА, работник сферы обслуживания:
- Все дорожает, и, наверное, почти всем приходится искать резервы: подешевле продукты, отказаться от каких-то развлечений, однозначно - от путешествий. Единственное, на чем лично я никогда не готова экономить, - подарки внукам.
Эдуард АРОЛЬ, пенсионер:
- От телевидения откажусь легко, все равно не смотрю уже два года. Вся информация - в интернете. Отопление на втором этаже отключил. А еще - надо укреплять здоровье, чтобы лекарств не пить, они тоже дорого стоят.
Марина ЛЕБЕДЕВА, безработная, молодая мама:
- Надо урезать зарплаты чиновникам и депутатам, чтобы лучше понимали проблемы простого народа. Если о своей семье, то экономим на всем - стараемся меньше использовать воды, электроэнергии. Продукты ищу подешевле, много готовлю сама, на зиму делаю заготовки. Когда в семье маленький ребенок, ему требуется многое, от чего невозможно отказаться. С ребенком тяжело экономить, но мы стараемся.