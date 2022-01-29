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Юные бизнесмены из тойлаской школы испачкать руки не боятся

Осенью Рандо Дехтерев (слева направо), Артур Кивимаа и Керт Кару засыпали и разравнивали стройплощадку в Вайвина. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ученическая фирма Тойлаской гимназии "Aiamehed" готова за разумную плату выполнить любую простую работу, которую сам заказчик сделать не в силах, не хочет или на которую просто нет времени.

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Как-то осенью Артуру Кивимаа, Рандо Дехтереву и Керту Кару довелось в деревне Вайвина разравнивать после строительства площадку.

- В этот дом провели канализацию, и нужно было привести в порядок бывшую стройплощадку. Была она в кочках и ухабах, а хозяин хотел, чтобы ее можно было выкашивать, - рассказал Артур Кивимаа. Он - финансовый руководитель ученической фирмы.

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