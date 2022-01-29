Юные бизнесмены из тойлаской школы испачкать руки не боятся

- В этот дом провели канализацию, и нужно было привести в порядок бывшую стройплощадку. Была она в кочках и ухабах, а хозяин хотел, чтобы ее можно было выкашивать, - рассказал Артур Кивимаа. Он - финансовый руководитель ученической фирмы.