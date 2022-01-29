Юные бизнесмены из тойлаской школы испачкать руки не боятся
Ученическая фирма Тойлаской гимназии "Aiamehed" готова за разумную плату выполнить любую простую работу, которую сам заказчик сделать не в силах, не хочет или на которую просто нет времени.
Ученическая фирма Тойлаской гимназии "Aiamehed" готова за разумную плату выполнить любую простую работу, которую сам заказчик сделать не в силах, не хочет или на которую просто нет времени.
Как-то осенью Артуру Кивимаа, Рандо Дехтереву и Керту Кару довелось в деревне Вайвина разравнивать после строительства площадку.