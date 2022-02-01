Вт, 1.02.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ОДИН ВОПРОС ⟩ Начнут ли вывозить снег из города Йыхви?

Айво Тамм. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Разыгравшаяся в выходные метель принесла и в уездный центр Йыхви так много снега, что огромные снежные валы стали ограничивать видимость и угрожать безопасности движения.

Советник по хозяйственным вопросам Йыхвиского волостного управления АЙВО ТАММ:

- Да, снега много и он угрожает движению. Надеемся, что во вторник дорожный оператор сможет начать вывоз снега из города. Сейчас, в понедельник, даже в городе некоторые второстепенные улицы еще завалены снегом и тротуары занесены. Проблема и в том, что сдвигать снег некуда.

В некоторых деревнях дороги тоже еще не расчищены. Там тоже проблема в обилии снега. Местами толщина снежного покрова - два-три метра. Я сказал обслуживающей дороги фирме "N&V", что во вторник утром мы проверим состояние дорог и улиц.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back