ОДИН ВОПРОС ⟩ Начнут ли вывозить снег из города Йыхви?

Советник по хозяйственным вопросам Йыхвиского волостного управления АЙВО ТАММ:

- Да, снега много и он угрожает движению. Надеемся, что во вторник дорожный оператор сможет начать вывоз снега из города. Сейчас, в понедельник, даже в городе некоторые второстепенные улицы еще завалены снегом и тротуары занесены. Проблема и в том, что сдвигать снег некуда.