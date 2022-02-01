ОДИН ВОПРОС ⟩ Начнут ли вывозить снег из города Йыхви?
Разыгравшаяся в выходные метель принесла и в уездный центр Йыхви так много снега, что огромные снежные валы стали ограничивать видимость и угрожать безопасности движения.
Разыгравшаяся в выходные метель принесла и в уездный центр Йыхви так много снега, что огромные снежные валы стали ограничивать видимость и угрожать безопасности движения.
- Да, снега много и он угрожает движению. Надеемся, что во вторник дорожный оператор сможет начать вывоз снега из города. Сейчас, в понедельник, даже в городе некоторые второстепенные улицы еще завалены снегом и тротуары занесены. Проблема и в том, что сдвигать снег некуда.
В некоторых деревнях дороги тоже еще не расчищены. Там тоже проблема в обилии снега. Местами толщина снежного покрова - два-три метра. Я сказал обслуживающей дороги фирме "N&V", что во вторник утром мы проверим состояние дорог и улиц.