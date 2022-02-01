В тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Нарва погиб человек

ДТП произошло около девяти часов утра на 173-м километре шоссе Таллинн-Нарва, сообщает портал rus.err.ee.

По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, после чего в столкнувшиеся автомобили врезались еще два транспортных средства.

Пассажир одного из автомобилей погиб на месте в результате полученных повреждений. Еще один человек тяжело пострадал и был доставлен в больницу.

Движение по шоссе в месте аварии перекрыто в обоих направлениях, транспорт направлен в объезд через Тойла.