В тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Нарва погиб человек
На шоссе Таллинн-Нарва в районе волости Тойла во вторник столкнулись четыре автомобиля. В аварии погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.
На шоссе Таллинн-Нарва в районе волости Тойла во вторник столкнулись четыре автомобиля. В аварии погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.
ДТП произошло около девяти часов утра на 173-м километре шоссе Таллинн-Нарва, сообщает портал rus.err.ee.
По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, после чего в столкнувшиеся автомобили врезались еще два транспортных средства.
Пассажир одного из автомобилей погиб на месте в результате полученных повреждений. Еще один человек тяжело пострадал и был доставлен в больницу.
Движение по шоссе в месте аварии перекрыто в обоих направлениях, транспорт направлен в объезд через Тойла.
Обстоятельства ДТП уточняются.