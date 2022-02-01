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СТОЛИЦА СНЕГА ⟩ Йыхви снова стал самым заснеженным местом Эстонии

На улицах в центре Йыхви высокими барьерами встали сугробы. ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Утром во вторник толщина снежного покрова в Йыхви составила 52 сантиметра - это больше, чем где-либо еще в Эстонии. Но титул рекордсмена пришлось разделить.

В рейтинге толщины снежного покрова Йыхви на один сантиметр превзошел результаты, полученные на наблюдательных станциях Туду в Ляэне-Вирумаа и  Туулемяэ в Вырумаа. 

На востоке Ида-Вирумаа - в Нарве выпало 37 сантиметров снега. 

В Ляэнемаа и на островах, наоборот, снега намного меньше - менее 10 сантиметров. 

Eesti lumekaart 1. veebruaril 2022. aastal. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

В понедельник утром метеослужба зафиксировала в Йыхви рекордную толщину снежного покрова - на уровне 53 сантиметров. Но затем Йыхви пришлось разделить первое место с Туулемяэ. 

Снежной столицей Йыхви оказался и на Рождество, тогда снега было вдвое меньше, чем сейчас, - 26 сантиметров.

Прежний рекорд в Ида-Вирумаа зафиксирован в 2010 году, когда толщина снежного покрова в Йыхви и Алайыэ 24 и 25 февраля составила 78 сантиметров. Год назад в начале февраля толщина снежного ковра в Йыхви составляла 38 сантиметров. 

Значительного количества снега в ближайшие дни метеослужба не обещает, но идет похолодание. К утру среды температура воздуха в Йыхви опустится до -10 градусов. В среду ожидается 7-11, а в четверг - 10-16 градусов мороза. Ветер слабый, 2 метра в секунду, западный, юго-западный.

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