СТОЛИЦА СНЕГА ⟩ Йыхви снова стал самым заснеженным местом Эстонии

В рейтинге толщины снежного покрова Йыхви на один сантиметр превзошел результаты, полученные на наблюдательных станциях Туду в Ляэне-Вирумаа и Туулемяэ в Вырумаа.

На востоке Ида-Вирумаа - в Нарве выпало 37 сантиметров снега.

В Ляэнемаа и на островах, наоборот, снега намного меньше - менее 10 сантиметров.

Eesti lumekaart 1. veebruaril 2022. aastal. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

В понедельник утром метеослужба зафиксировала в Йыхви рекордную толщину снежного покрова - на уровне 53 сантиметров. Но затем Йыхви пришлось разделить первое место с Туулемяэ.

Снежной столицей Йыхви оказался и на Рождество, тогда снега было вдвое меньше, чем сейчас, - 26 сантиметров.

Прежний рекорд в Ида-Вирумаа зафиксирован в 2010 году, когда толщина снежного покрова в Йыхви и Алайыэ 24 и 25 февраля составила 78 сантиметров. Год назад в начале февраля толщина снежного ковра в Йыхви составляла 38 сантиметров.