СТОЛИЦА СНЕГА ⟩ Йыхви снова стал самым заснеженным местом Эстонии
Утром во вторник толщина снежного покрова в Йыхви составила 52 сантиметра - это больше, чем где-либо еще в Эстонии. Но титул рекордсмена пришлось разделить.
Утром во вторник толщина снежного покрова в Йыхви составила 52 сантиметра - это больше, чем где-либо еще в Эстонии. Но титул рекордсмена пришлось разделить.
В рейтинге толщины снежного покрова Йыхви на один сантиметр превзошел результаты, полученные на наблюдательных станциях Туду в Ляэне-Вирумаа и Туулемяэ в Вырумаа.
На востоке Ида-Вирумаа - в Нарве выпало 37 сантиметров снега.
В Ляэнемаа и на островах, наоборот, снега намного меньше - менее 10 сантиметров.
В понедельник утром метеослужба зафиксировала в Йыхви рекордную толщину снежного покрова - на уровне 53 сантиметров. Но затем Йыхви пришлось разделить первое место с Туулемяэ.
Снежной столицей Йыхви оказался и на Рождество, тогда снега было вдвое меньше, чем сейчас, - 26 сантиметров.
Прежний рекорд в Ида-Вирумаа зафиксирован в 2010 году, когда толщина снежного покрова в Йыхви и Алайыэ 24 и 25 февраля составила 78 сантиметров. Год назад в начале февраля толщина снежного ковра в Йыхви составляла 38 сантиметров.
Значительного количества снега в ближайшие дни метеослужба не обещает, но идет похолодание. К утру среды температура воздуха в Йыхви опустится до -10 градусов. В среду ожидается 7-11, а в четверг - 10-16 градусов мороза. Ветер слабый, 2 метра в секунду, западный, юго-западный.