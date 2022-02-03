Чт, 3.02.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

СПАСАТЕЛИ ⟩ Школьный автобус съехал в кювет
1 февраля 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Утром 1 февраля в деревне Варесметса Алутагузеской волости в кювет съехал маленький школьный автобус, в котором в тот момент детей не было.

Так как автобус не уместился на дороге вместе со встречной машиной, съезд с проезжей части был неизбежен.

С помощью спасательного автомобиля и снеговых плугов автобус удалось вытащить обратно на дорогу целым и невредимым.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back