СПАСАТЕЛИ ⟩ Школьный автобус съехал в кювет

СПАСАТЕЛИ ⟩ Школьный автобус съехал в кювет1 февраля 2022 г.
Утром 1 февраля в деревне Варесметса Алутагузеской волости в кювет съехал маленький школьный автобус, в котором в тот момент детей не было.
Утром 1 февраля в деревне Варесметса Алутагузеской волости в кювет съехал маленький школьный автобус, в котором в тот момент детей не было.
Так как автобус не уместился на дороге вместе со встречной машиной, съезд с проезжей части был неизбежен.
С помощью спасательного автомобиля и снеговых плугов автобус удалось вытащить обратно на дорогу целым и невредимым.