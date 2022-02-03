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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Двое жителей одной и той же улицы побили своих жен
31 января 2022 г.

Полиция ФОТО: Arvo Meeks

Полиция получила сообщение, что 31 января в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве 25-летний мужчина ударил свою супругу. 

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

В тот же день сообщили, что 31 января на улице Олеви в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для осмотра. Обстоятельства случившегося установит полиция в ходе начатого уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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