СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Двое жителей одной и той же улицы побили своих жен

В тот же день сообщили, что 31 января на улице Олеви в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для осмотра. Обстоятельства случившегося установит полиция в ходе начатого уголовного производства.