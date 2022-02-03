МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.02-10.02 ⟩ Йыхви приглашает на День хорошего настроения, а Люганузе - построить снежный городок

КУЛЬТУРА

Четверг, 3 февраля

* В Вахтраском центре творчества Кохтла-Ярвеского центра культуры (ул. Эндла, 4) - "Новая жизнь старым вещам", выставка работ Наталии Прилипко. Работает до 10 февраля.

Суббота, 5 февраля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - открытие выставки "Meistri universum".

Воскресенье, 6 февраля

* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Большая ошибка маленького ежика", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Билет - 5 евро.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 16.00 - концерт "Метель".

Понедельник, 7 февраля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - программа короткометражных фильмов "Космос".

Вторник, 8 февраля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - программа короткометражных фильмов "Космос".

Среда, 9 февраля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - программа короткометражных фильмов "Космос".

* В Тойлаской библиотеке в 18.30 - презентация книги Аннели Ламп "Magnetiline anomaalia". Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.

СПОРТ

Четверг, 3 февраля

* В Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "G4S noorteliiga".

Пятница, 4 февраля

* В Нарве в "Äkkeküla" в 18.30 - этап лыжных стартов по пятничным вечерам.

Суббота, 5 февраля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - Кубок Йыхви по легкой атлетике "Jõhvi Cup".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC Sillamäe" - "Rõuge Saunamaa".

Воскресенье, 6 февраля

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Narva United FC II".

* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".

* В Нарвском спортцентре в 14.30 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".

Понедельник, 7 февраля

* В расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии кафе "KOHT37" в 18.00 - V игра серии викторин Академии умников. Приглашаются все новые и старые команды из 3-5 человек, просим каждую команду подготовить 2 вопроса. Открыто кафе.

Четверг, 10 февраля

* В расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии кафе "KOHT37" в 18.00 - тренинг по двигательной технике "NIA". Вход бесплатный. Ждем всех желающих!

* В Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "Keila korvpallikool".

РАЗНОЕ

Четверг, 3 февраля

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Суббота, 5 февраля

* В Люганузе на деревенской площади в 10.00 - строительство снежного городка.

* На Йыхвиской музыкальной площадке с 12.00 до 15.00 - День хорошего настроения: 12.20 - показательные выступления клуба фигурного катания "Ice-Way", 13.00 - костюмированный забег, 13.30 - выступление клуба "Kuldkoer", 11.00-18.00 - открыто кафе Йыхвиского концертного дома "Keel". Дополнительная информация на странице в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/huvikeskus

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

Воскресенье, 6 февраля

* В Таммикуском народном доме в 13.00 - празднование 20-летнего юбилея клуба "Ландыш". Гости. Танцы под музыку Анатолия Замахина. Билет - 3 евро. Билеты в предварительной продаже в Таммикуском народном доме. Автобус отправляется в 12.30 с парковки у Йыхвиского волостного управления. Информация по тел. 5858 7381.

Среда, 9 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Четверг, 10 февраля

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital