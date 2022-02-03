ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Метель может быть экстремальной, но предоставление информации должно быть нормальным

Экономически никак не обосновано приобретение такого количества техники и найма такого количества людей, которых задействовать одновременно удавалось бы всего на пять-шесть дней в году. Понятно также, что если дорожные операторы во время шторма задействуют все свои машины и всех работников, то, в соответствии с Законом о труде, после этого должно следовать время отдыха. И за руль дорогих машин нельзя сажать также случайную замену.

В то же время предприятиям, организующим дорожный уход, надо учитывать при участии в тендерах и организации работ, что несколько раз в году им придется иметь дело с сильными снегопадами и нужно быть готовыми к этому.

Обслуживающая большинство дорог в Ида-Вирумаа фирма "N&V" нынешний снежный шторм встретила не в лучшей форме, что подтверждает также буря недовольства со стороны как жителей, так и муниципальных руководителей. Однако самым большим ее провалом стало общение с общественностью. Оказывающее публичную услугу в таком большом объеме предприятие является прежде всего предприятием обслуживания, обязанным оперативно оповещать о ситуации и о своей деятельности. В этот же раз информацию по существу приходилось буквально выдавливать даже из инфотелефона фирмы.