КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ 4 интересных факта, которых вы, вероятно, не знали о лучших детективных сериалах "Мисс Марпл" и "Молодой Морс"
Детективный сериал в жанре полицейской драмы "Молодой Морс" и детективный сериал "Мисс Марпл", премьерный показ которых будет проходить на телеканале Epic Drama по вечерам в феврале - это реальная возможность для любителей детективных историй вырваться из будней в увлекательный мир сериалов, а также возможность распутывать преступления вместе с детективами. Мы собрали несколько интересных любопытных фактов, которых вы, вероятно, не знали об этих очень успешных сериалах.