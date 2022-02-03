КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ 4 интересных факта, которых вы, вероятно, не знали о лучших детективных сериалах "Мисс Марпл" и "Молодой Морс"

Новый, 8-й сезон сериала "Молодой Морс": премьерный показ с 7 февраля по понедельникам в 22.00

1. История сериала "Молодой Морс", который демонстрируется на телевидении уже в течение восьми сезонов, началась как история отдельного телевизионного фильма, снятого в память о сериале "Инспектор Морс", который показывали с 1987 г. по 1993 г., но фильм стал таким успешным (только в Соединенном Королевстве его посмотрели 8 миллионов зрителей), что создатели превратили его в сериал, у которого много поклонников по всему миру.

2. Главную роль в этом сериале играет актер Шон Эванс. Шон отказывается подписывать контракты на съемки сразу в нескольких сезонах, всегда давая согласие только на съемки в следующем сезоне. Причина - согласие на съемки в первом в его карьере сериале "Учителя", которое он дал, не имея ни малейшего представления о том, где проходят съемки; если бы он знал о том, что действие сериала может закончиться в любой момент, такая информация вдохновила бы его на то, чтобы стать более творческой личностью.

3. Актер Роджер Аллам, который играет роль партнера Морса, Фёздей, объясняет: в характере изображаемого им персонажа его привлекает то, что он сохранил скромность и лучшие человеческие качества, хотя прошел Вторую мировую войну. Кроме того, играя эту роль, он усвоил морально-нравственные принципы, которые стали одной из отличительных черт его персонажа.

4. Шон Эванс признался, что не смотрел ни одной серии сериала "Инспектор Морс", предшественника сериала "Молодой Морс", поскольку не хотел, чтобы образ персонажа, созданный актером Джоном Тоу, повлиял на предлагаемый им образ того же героя. Напротив, он прочитал оригиналы произведений, по которым снимается сериал, что дало ему возможность не просто копировать созданный другим актером образ, а предложить свой взгляд на персонажа.

Премьерный показ нового, 8-го сезона сериала "Молодой Морс" - с 7 февраля по понедельникам в 22.00. ФОТО: Epic Drama

4-6-й сезоны сериала "Мисс Марпл": по выходным с 5 февраля в 20.30

1. Образ мисс Марпл частично вобрал в себя черты характера родной бабушки Агаты Кристи и ее подруг. Похоже, они любили сплетничать и совать свой нос в чужие дела.

2. Агата Кристи описывала свою героиню как стройную, привлекательную пожилую леди с озорным блеском в глазах. Ее хобби: заниматься садом, вязать и, конечно, сплетничать.

3. Она стала частным детективом, хотя не знала, как работает полиция, и не имела представления о криминологии.

4. Агата Кристи никогда не хотела, чтобы мисс Марпл конкурировала с другим героем - самым известным детективом писательницы, Эркюлем Пуаро, и, конечно же, она никогда не планировала заменять его женщиной. В своей автобиографии она написала: "Конечно, в то время я не собиралась посвящать этой героине всю свою оставшуюся жизнь".

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