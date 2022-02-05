ОПРОС ⟩ Обилие снега - хорошая зима или проблема?

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тамара ТИМОФЕЕВА, пенсионерка:

- Хорошая зима. Но есть и проблема - трудно ходить. Идешь по снегу - внизу лед. Это кошмар, особенно на тропинках, основные тротуары более-менее проходимы. Не помню, чтобы раньше в городе такие огромные сугробы были - это как минимум некрасиво. Иногда опасно. Самая большая проблема - скользко.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Аго НУТОВ, руководитель фирмы:

- Нормальная эстонская зима, снег доставляет больше радости. Машину часто выкапывать приходится и дорожки чистить? Ерунда, для здоровья полезно. Понятно, что маленькие квартирные товарищества не всегда не успевают чистить территории сразу после снегопада, но меня это не раздражает - взял лопату и помог себе сам.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Иван КЛИМАШЕВСКИЙ, экскаваторщик:

- Нормальная зима, справляемся. Такая погода и снег больше радуют, чем доставляют проблемы. Главное, что все здоровы.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эндель САВОЛАЙНЕН, пенсионер:

- Хорошая зима, нравится, что много снега, несмотря на то, что приходится самим чистить площадки перед домом и парковку. Огорчает, что обслуживающие фирмы плохо чистят тротуары. Сейчас подошел к почтовому автомату - нижние ящики скоро не открыть будет, так засыпаны. Кто за ними должен ухаживать?

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алина ТУММА, сотрудник клининговой компании: