СПАСАТЕЛИ ⟩ Мальчишек сняли с морского льда

К прибытию спасателей они удалились от берега уже примерно на 200 метров. Двое спасателей отправились на лед, чтобы подстраховать возвращение мальчишек на берег, и через 20 минут все были на суше.

Полицейский патруль провел с ребятами беседу и оповестил их родителей.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что поскольку погода переменчивая, то выход на лед опасен и вероятность несчастного случая очень велика.

Пожилые женщины попали в беду у себя дома

3 февраля в центр тревоги сообщили, что в доме на улице Рохелине в Силламяэ пожилая женщина упала у себя на кухне и не может больше двигаться. Спасатели вскрыли дверь, чтобы скорая помощь смогла осмотреть женщину.

Поздним вечером того же дня подобный вызов поступил на улицу А. Пушкина в Нарве, где пожилой человек, со слов родственников, упал у себя в квартире. Поскольку проникнуть в квартиру через дверь не удалось, спасателям пришлось лезть через окно. Пациентку передали медикам скорой помощи, которые и доставили ее в больницу.

Сушка дров могла закончиться несчастьем

Вечером 3 февраля бдительный прохожий сообщил, что из окон двухэтажного частного дома на улице Лаасту в Нарве валит дым. Прибывшим на место спасателям дверь открыл сам владелец, он объяснил, что пытался просушить в бане дрова, но в результате они загорелись.

Владельцу удалось самому справиться с возгоранием. Спасатели проверили термокамерами, нет ли угрозы дальнейшего возгорания, а также установили, что в доме нет обязательного датчика дыма.

Подгоревшая стряпня подняла спасателей по тревоге

3 февраля днем в квартире по Нарвскому шоссе подгорела еда, из-за чего подъезд заполнился дымом.