Журналист газеты "Eesti Ekspress" Тармо Вахтер написал книгу "Võitlus tuleviku pärast" ("Борьба за будущее"), повествующую о жизни в Эстонии в 1933-1936 годах через короткие нерасказанные истории времен президента Пятса. Множество историй в этой книге связаны с Ида-Вирумаа.

Вахтер собирал эти истории почти пять лет. Большая их часть основана на архивных документах. Помимо Эстонского национального архива и литературного музея он во время отпуска проводил время в архивах Хельсинки, Берлина и Лондона.