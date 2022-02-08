Не только кисти и краски - кость, дерево, металл и камни - все это вдохновляло силламяэсца Александра Пополитова на создание предметов искусства. Ретроспективная экспозиция, которую подготовили сотрудники Силламяэского музея, позволяет проследить длинный путь их талантливого коллеги, одного из создателей музея и активиста творческой группы "Апрель".

Почти год назад Александр Пополитов покинул этот мир, но музейщики говорят, что до сих пор не могут в это поверить.