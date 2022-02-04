"Полет на Луну" и другие киноленты докосмической эпохи
Только три дня - с 7 по 9 февраля - в галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца можно увидеть фильмы о космосе, снятые более ста лет назад и немного позже. Вход - свободный.
Только три дня - с 7 по 9 февраля - в галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца можно увидеть фильмы о космосе, снятые более ста лет назад и немного позже. Вход - свободный.
Ретроспективный обзорный кинопоказ фильмов о космосе, снятых в докосмическую эпоху, организовал санкт-петербургский Русский музей. С понедельника по среду фильмы из собрания Госфильмофонда России будут демонстрировать по всему миру - у музея около трехсот виртуальных филиалов в разных городах и странах.
- Акция проводится впервые, и мы к ней присоединяемся, - сказала руководитель Кохтла-Ярвеского виртуального филиала Русского музея Ольга Жаркова. - Показы начинаются ежедневно в 11 часов. Будет девять кинолент о космосе, уникальных тем, что они были сняты во времена, когда многие люди могли лишь фантазировать на эту тему. Например, "Полет на Луну" был снят в 1912 году! Подобраны ленты в разных жанрах - от комедийных и игровых до научно-популярных. С учетом того, что сегодня о космосе мы знаем многократно больше, интересно сравнить, как к Вселенной относились люди сто лет назад. Возможно, что-то предвидели и какие-то их мечты сбылись.
Утро буднего дня - не очень удобное время для похода в кино, но, по словам Ольги, у них не было возможности выбирать: условие организаторов - одновременный показ во всех филиалах. "У нас часто проходят дневные лекции и другие мероприятия, люди ходят, надеюсь, что будут желающие посмотреть кино о космосе".