"Полет на Луну" и другие киноленты докосмической эпохи

- Акция проводится впервые, и мы к ней присоединяемся, - сказала руководитель Кохтла-Ярвеского виртуального филиала Русского музея Ольга Жаркова. - Показы начинаются ежедневно в 11 часов. Будет девять кинолент о космосе, уникальных тем, что они были сняты во времена, когда многие люди могли лишь фантазировать на эту тему. Например, "Полет на Луну" был снят в 1912 году! Подобраны ленты в разных жанрах - от комедийных и игровых до научно-популярных. С учетом того, что сегодня о космосе мы знаем многократно больше, интересно сравнить, как к Вселенной относились люди сто лет назад. Возможно, что-то предвидели и какие-то их мечты сбылись.