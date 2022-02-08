ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему подскочило число вызовов скорой помощи?

Руководитель Идаского центра тревоги ЯНЕК МУРАКАС:

- Большой рост вызовов скорой помощи на минувшей неделе был обусловлен вирусными явлениями, из-за чего прошлая неделя оказалась самой напряженной для скорой помощи в Ида-Вирумаа. Рост числа вызовов из-за затрудненного дыхания и повышенной температуры напрямую связан с увеличением количества больных ковидом в уезде. Вызовов к людям, у которых, насколько известно, был коронавирус, на прошлой неделе в Ида-Вирумаа было больше на 70 с лишним процентов. Самая большая нагрузка на скорую помощь - в регионе Нарвы, Кохтла-Ярве и Йыхви.

В ряде случаев людям приходилось ждать прибытия скорой помощи один-два часа. Вызовы скорой помощи в случаях, когда есть опасность для жизни и требуется неотложная помощь, обслуживаются в первую очередь. Можно опасаться, что нагрузка на телефон экстренной помощи и скорую помощь останется очень высокой и на новой неделе. Поэтому просим по возможности вызывать скорую помощь в самом крайнем случае и сперва обращаться за советом к своему семейному врачу либо по инфотелефону семейных врачей 1220. Нагрузка на них сейчас тоже очень большая, и с ними может быть трудно связаться, но скорая помощь предназначена в первую очередь для ситуаций, когда человеку требуется срочная помощь.