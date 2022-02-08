СПАСАТЕЛИ ⟩ В бассейне старой поликлиники развели костер

Прибывшие спасатели установили, что в бассейне на подвальном этаже неиспользуемого здания был разведен огонь, и потушили возгорание.

В гараже загорелась машина

4 февраля вечером в центр тревоги сообщили, что в гараже на улице Синивооре загорелся легковой автомобиль.

Прибывшие на место происшествия спасатели лебедкой вытащили горящую машину из гаража и потушили пламя. По словам владельца, машина загорелась в гараже сразу же, как только завелась.