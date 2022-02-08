СПАСАТЕЛИ ⟩ В бассейне старой поликлиники развели костер

СПАСАТЕЛИ ⟩ В бассейне старой поликлиники развели костер4-5 февраля 2022 г.
5 февраля после полудня бдительный горожанин сообщил, что над бывшей поликлиникой на улице Чкалова в Силламяэ поднимается дым.
5 февраля после полудня бдительный горожанин сообщил, что над бывшей поликлиникой на улице Чкалова в Силламяэ поднимается дым.
Прибывшие спасатели установили, что в бассейне на подвальном этаже неиспользуемого здания был разведен огонь, и потушили возгорание.
4 февраля вечером в центр тревоги сообщили, что в гараже на улице Синивооре загорелся легковой автомобиль.
Прибывшие на место происшествия спасатели лебедкой вытащили горящую машину из гаража и потушили пламя. По словам владельца, машина загорелась в гараже сразу же, как только завелась.
Строение и машина были полностью уничтожены огнем.