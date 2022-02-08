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СПАСАТЕЛИ ⟩ В бассейне старой поликлиники развели костер
4-5 февраля 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

5 февраля после полудня бдительный горожанин сообщил, что над бывшей поликлиникой на улице Чкалова в Силламяэ поднимается дым.

Прибывшие спасатели установили, что в бассейне на подвальном этаже неиспользуемого здания был разведен огонь, и потушили возгорание. 

В гараже загорелась машина

4 февраля вечером в центр тревоги сообщили, что в гараже на улице Синивооре загорелся легковой автомобиль.

Прибывшие на место происшествия спасатели лебедкой вытащили горящую машину из гаража и потушили пламя. По словам владельца, машина загорелась в гараже сразу же, как только завелась.

Строение и машина были полностью уничтожены огнем.

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