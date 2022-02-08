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В Йыхви установлен новый снежный рекорд этой зимы

Снежный потоп в центре Йыхви - сугробы на променаде и в его окрестностях достигают высоты 3 метров. ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

К утру вторника толщина снежного покрова в Йыхви достигла нового рекорда этой зимы - 55 сантиметров, но в Эстонии есть места, где снега еще больше.

Предыдущий снежный рекорд этой зимы в Йыхви был установлен в прошлый понедельник, когда толщина снежного покрова, по данным метеослужбы, составила 53 сантиметра. За прошлую неделю снег чуть подтаял - до 45 сантиметров, но осадки в понедельника "вернули все на круги своя" и добавили 10 сантиметров снега. 

Если неделю назад Йыхви носил титул снежной столицы Эстонии, то, по состоянию на вторник, занимает третье место в рейтинге. Толщина снежного покрова в Туулемяэ в Вырумаа составила 65 сантиметров, а в Туду Ляэне-Вирумаа - 57 сантиметров. 

В Нарве, крупнейшем городе Ида-Вирумаа, выпало 43 сантиметра снега. 

А вот в западной Эстонии снега меньше 10 сантиметров, на островах и вовсе нет. 

Снежная карта Эстонии по данным на утро вторника, 8 февраля. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Прежний рекорд в Ида-Вирумаа зафиксирован 12 марта 2011 года, когда, по данным метеостанции, толщина снежного покрова в Йыхви составила 82 сантиметра.

Год назад в начале февраля толщина снежного ковра в Йыхви составляла 38 сантиметров. 

В ближайшее время в Йыхви ожидается снег, так как, по данным метеослужбы, очередная волна осадков начнется во вторник вечером и продлится до утра среды. В ближайшие сутки температура воздуха в Йыхви сохранится около нуля.

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