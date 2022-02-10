ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Самоуправлениям требуется больше денег

Если учесть, что под влиянием этого повышения цен государство и само получает больше налога с оборота, да и десятки дополнительных миллионов поступают также в связи с нескончаемым дорожанием углеродных квот, то частичная компенсация повышения цен частным лицам обоснованна.

Однако сейчас без пособия остались самоуправления, хотя счета за электричество и отопление принадлежащих им школ, детсадов, народных домов, спортзалов и других крупных учреждений тоже резко выросли. Для оплаты этих счетов приходится урезать другие запланированные расходы.

Быстрая инфляция отхватила непредвиденно большие куски и от других статей расходов, будь то топливо и продукты, различные услуги или, например, строительство. Йыхви пришлось израсходовать на обслуживание дорог на 0,7 миллиона евро больше, а Кохтла-Ярве нужно быстро наколдовать два миллиона евро на строительство нового школьного здания. Подобные новости поступают одна за другой.

В подавляющем большинстве городов и волостей Эстонии налогоплательщиков становится с каждым годом все меньше. Поэтому нет надежды, что налоговые доходы самоуправлений смогут поспевать за всеобщим ростом цен. Конечно, всегда можно что-то еще урезать, а также взвесить, все ли запланированные инвестиции непременно надо сделать, учитывая сокращение числа жителей. Однако если перестараться с этим, то можно ведь затормозить местное развитие.