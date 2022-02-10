МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.02-17.02 ⟩ В Кукрузе расскажут о полярниках; друзья отпразднуют Валентинов день; в Паннъярве Алутагузеский лыжный марафон

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC II" - ФК "Äksi Wolves".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC Sillamäe" - "Rummu Dünamo".

* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Rantipol Võru Helios".

Среда, 16 февраля

* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по футзалу, полуфинал: "Narva United FC" - ФК "Cosmos".

Четверг, 17 февраля

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 3-й тур 19-го сезона Мяэтагузеской викторины. Регистрация новых команд не позднее 16 февраля: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "Tartu Ülikool"/"Eviko".

РАЗНОЕ

Четверг, 10 февраля

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Пятница, 11 февраля

* В Кукрузе в 17.30 - вечер природы с полярниками. Встречаемся у мызы Кукрузе. Историк Валло Реймаа расскажет о знаменитых кругосветных путешественниках и полярниках. Прогуляемся до кладбища Кабелиметса. Плата: 6 евро - для взрослых, 5 евро - для подростков (10-16 лет), тем, кто младше, - бесплатно. Дополнительная информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.

Суббота, 12 февраля

Марис Лаури. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в аудитории 9 с 11.00 до 12.30 в рамках Вирумааского народного колледжа - лекция "Rahatargaks"; лектор - министр юстиции Марис Лаури. Плата за участие - 2 евро.

* На территории Эстонского шахтного музея с 11.00 до 15.00 - vastlapäev / эстонская масленица: тюбинг, катание на санях, собачьи упряжки (катание на собачьей упряжке за дополнительную плату), гонки на самодельных санях, масленичные игры.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Вахтраском центре творчества Кохтла-Ярвеского центра культуры (ул. Эндла, 4) в 14.00 - "В кругу друзей", вечер отдыха для сеньоров. Концертно-развлекательная программа. Регистрация обязательна, тел. 336 6160. Билет - 3 евро. Вход согласно COVID-правилам.

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - вечер отдыха для взрослых "Идеальный холостяк". Билет - 13 евро. Необходимо представить COVID-справку и удостоверяющий личность документ. Предварительное бронирование по тел. 5668 4792.

Воскресенье, 13 февраля

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - День друга: мастер-класс "Праздничная 3D-открытка". Количество мест ограничено. Предварительная регистрация по тел. 3327 730.

Понедельник, 14 февраля

* В расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии кафе "KOHT37" в 18.00 - танцевальный вечер в честь Дня святого Валентина под руководством танцевального клуба "Marika". Бесплатно. Приглашаются все желающие.

Среда, 16 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Индрек Кыверик. ФОТО: Matti Kämära / Põhjarannik

* Во дворе Вокаского открытого молодежного центра в 17.00 - мероприятие из серии "Maitserännak" / "Вкусовое путешествие": в гости придет местный житель, владелец и шеф-повар "Franzia", самого популярного кафе Нарва-Йыэсуу, Индрек Кыверик, под руководством которого будет приготовлен лосось на огне, то есть лосось по-лапландски. Регистрация для участия не позднее 11 февраля. Информация о мероприятии - на странице в "Facebook".

Четверг, 17 февраля

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует": "Krüptoraha ja bitcoin algajatele" / "Криптовалюта и биткойн для начинающих". Выступает Роман Герман. Билет предварительно - 12 евро, на месте - 17 евро.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital