МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.02-17.02 ⟩ В Кукрузе расскажут о полярниках; друзья отпразднуют Валентинов день; в Паннъярве Алутагузеский лыжный марафон
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 февраля.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 февраля.
Четверг, 10 февраля
* В клубе "Сомпа" - "Единство легенд", выставка работ художника-космиста Лолы Лонли. Открыто до 1 марта.
Пятница, 11 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "История слоненка Бабара", симфоническая сказка для детей. Произведение Франсиса Пуленка представят рассказчик Сепо Сеэман, мастер песочной анимации Мадли Луук и Пярнуский городской оркестр. Билет - 7-10 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 18.30 - "Ole hoitud, Eesti!", концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль: Сигрид Куульманн (скрипка), Андреас Ленд (виолончель). Билет - 4-5 евро.
Суббота, 12 февраля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Приключения Пиноккио", спектакль театра "Туулевески". Билет - 9,90 евро. Детям до трех лет бесплатно. Дополнительная информация по тел. 334 2000.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - встреча, посвященная дню рождения Елены Ивановны Рерих.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 12.00 - фольклорный праздник "Фрагменты народной культуры". В гостях Ида-Вирумааское финно-угорское общество. Выступают танцевальная группа "Metsäkukat", детская группа воскресной школы "Lemminkäinen", женская группа "Virulane". Бесплатно. 12+ - вход согласно COVID-правилам. Информация по тел. 336 6169.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Один раз в год...", концерт к юбилею Анны Герман. Билет - 11 и 13 евро.
Воскресенье, 13 февраля
* В Нарвском центре свободного творчества (ул. Вабадузе, 20) в 11.00 - "Приключения петуха", интерактивный кукольный спектакль театра "Ильмарине".
Вторник, 15 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 17.00 - концерт, посвященный Дню друга: выступают ученики и учителя Кохтла-Ярвеской школы искусств, группа лайн-танца "A.C.D." Кохтла-Ярвеского центра культуры. Бесплатно. Вход согласно COVID-правилам.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Professor sai värske õhu mürgituse", спектакль театра "Vana Baskini teater". Билет - 20-22 евро.
Среда, 16 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 (на русском языке) и в 12.15 (на эстонском языке) - экскурсия по выставке "Meistri universum" / "Вселенная Мастера". Выставка факсимильных репродукций картин Николая Рериха из собрания Международного центра Рерихов. Открыто до 26 февраля.
Четверг, 10 февраля
* В расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии кафе "KOHT37" в 18.00 - тренинг по двигательной технике "NIA". Вход бесплатный. Ждем всех желающих!
* В Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "Keila korvpallikool".
Пятница, 11 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Jõgeva VSK".
* В Паннъярве в 20.00 - ночной лыжный марафон.
Суббота, 12 февраля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам.
* В Паннъярве в 11.00 - Алутагузеский лыжный марафон.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - ФК "Kohila".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: ФК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Narva PSK".
* В Нарвском спортцентре в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Rõuge Saunamaa".
Воскресенье, 13 февраля
* На Вокаском стадионе в 12.00 - лыжный день. Тренер Янек Валлимяэ. Приглашаются взрослые.
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC II" - ФК "Äksi Wolves".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC Sillamäe" - "Rummu Dünamo".
* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Rantipol Võru Helios".
Среда, 16 февраля
* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по футзалу, полуфинал: "Narva United FC" - ФК "Cosmos".
Четверг, 17 февраля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 3-й тур 19-го сезона Мяэтагузеской викторины. Регистрация новых команд не позднее 16 февраля: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "Tartu Ülikool"/"Eviko".
Четверг, 10 февраля
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Пятница, 11 февраля
* В Кукрузе в 17.30 - вечер природы с полярниками. Встречаемся у мызы Кукрузе. Историк Валло Реймаа расскажет о знаменитых кругосветных путешественниках и полярниках. Прогуляемся до кладбища Кабелиметса. Плата: 6 евро - для взрослых, 5 евро - для подростков (10-16 лет), тем, кто младше, - бесплатно. Дополнительная информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.
Суббота, 12 февраля
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в аудитории 9 с 11.00 до 12.30 в рамках Вирумааского народного колледжа - лекция "Rahatargaks"; лектор - министр юстиции Марис Лаури. Плата за участие - 2 евро.
* На территории Эстонского шахтного музея с 11.00 до 15.00 - vastlapäev / эстонская масленица: тюбинг, катание на санях, собачьи упряжки (катание на собачьей упряжке за дополнительную плату), гонки на самодельных санях, масленичные игры.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Вахтраском центре творчества Кохтла-Ярвеского центра культуры (ул. Эндла, 4) в 14.00 - "В кругу друзей", вечер отдыха для сеньоров. Концертно-развлекательная программа. Регистрация обязательна, тел. 336 6160. Билет - 3 евро. Вход согласно COVID-правилам.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - вечер отдыха для взрослых "Идеальный холостяк". Билет - 13 евро. Необходимо представить COVID-справку и удостоверяющий личность документ. Предварительное бронирование по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 13 февраля
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - День друга: мастер-класс "Праздничная 3D-открытка". Количество мест ограничено. Предварительная регистрация по тел. 3327 730.
Понедельник, 14 февраля
* В расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии кафе "KOHT37" в 18.00 - танцевальный вечер в честь Дня святого Валентина под руководством танцевального клуба "Marika". Бесплатно. Приглашаются все желающие.
Среда, 16 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* Во дворе Вокаского открытого молодежного центра в 17.00 - мероприятие из серии "Maitserännak" / "Вкусовое путешествие": в гости придет местный житель, владелец и шеф-повар "Franzia", самого популярного кафе Нарва-Йыэсуу, Индрек Кыверик, под руководством которого будет приготовлен лосось на огне, то есть лосось по-лапландски. Регистрация для участия не позднее 11 февраля. Информация о мероприятии - на странице в "Facebook".
Четверг, 17 февраля
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует": "Krüptoraha ja bitcoin algajatele" / "Криптовалюта и биткойн для начинающих". Выступает Роман Герман. Билет предварительно - 12 евро, на месте - 17 евро.
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