В тяжелом ДТП в Раусвере погиб мужчина

Авария произошла 9 февраля после полудня в деревне Раусвере волости Алутагузе на 8-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва.

По предварительным данным, следовавший в сторону Йыхви автомобиль Nissan Micra отклонился на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком Volvo.

Находившийся в автомобиле Nissan 73-летний мужчина получил настолько тяжелые травмы, что спасти его жизнь не удалось. Водитель грузовика не пострадал.

Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Айнар Неэро сказал, что сейчас водители должны быть особенно внимательными и осторожными. "Надо учитывать как других участников дорожного движения, так и тот факт, что тормозной путь на скользкой дороге удлиняется и управлять автомобилем становится намного сложнее", - отметил Неэро.