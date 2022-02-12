ОПРОС ⟩ Какие ковидные ограничения следует снять в первую очередь?

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мария ЯНЧЕНКО, пенсионерка:

- Меня лично никакие ограничения не напрягают, если стоит вопрос здоровья - надо следовать советам. К маскам за два года все привыкли, если разрешат входить в магазины и общественные места без них, скорее хорошо. Но в многолюдных местах, наверное, все равно стану надевать маску, потому что верю, что она защищает от вирусов.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр МАЛЫШЕВ, пенсионер:

- Не надо снимать никаких ограничений, наоборот, еще больше ужесточить - запретить въезд туристов и гастарбайтеров, они больше всего заразы привозят.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Анастасия ТИПУКИНА, лаборант:

- На Новый год билеты на елку для всех детей купили, три билета пропали - детей старше 12 лет без прививки не пускали. Недавно 15-летнему сыну прививку сделали, теперь говорят: до 18 лет не нужна... Как во всем этом разобраться? Думаю, что те, кто хочет, пусть носит маску, делает прививку и прочее, каждый своей жизнью распоряжается сам, не стоит сильно принуждать людей. Пусть в учреждениях навсегда остаются антисептики, в больницах всегда стоит надевать маски, в других местах - нет, потому что подавляющее большинство носит их только для вида.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ирена МООР, специалист по разработке:

- Считаю, что не надо спешить снимать никакие ограничения. Понимаю, что отели, спа несут убытки, но иногда стоит потерпеть. Лучше перестраховаться, чем наоборот.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сирье-Лийзи ОЯРАНД, гимназистка: