ОПРОС ⟩ Какие ковидные ограничения следует снять в первую очередь?

Мария ЯНЧЕНКО, пенсионерка:
- Меня лично никакие ограничения не напрягают, если стоит вопрос здоровья - надо следовать советам. К маскам за два года все привыкли, если разрешат входить в магазины и общественные места без них, скорее хорошо. Но в многолюдных местах, наверное, все равно стану надевать маску, потому что верю, что она защищает от вирусов.
Александр МАЛЫШЕВ, пенсионер:
- Не надо снимать никаких ограничений, наоборот, еще больше ужесточить - запретить въезд туристов и гастарбайтеров, они больше всего заразы привозят.
Анастасия ТИПУКИНА, лаборант:
- На Новый год билеты на елку для всех детей купили, три билета пропали - детей старше 12 лет без прививки не пускали. Недавно 15-летнему сыну прививку сделали, теперь говорят: до 18 лет не нужна... Как во всем этом разобраться? Думаю, что те, кто хочет, пусть носит маску, делает прививку и прочее, каждый своей жизнью распоряжается сам, не стоит сильно принуждать людей. Пусть в учреждениях навсегда остаются антисептики, в больницах всегда стоит надевать маски, в других местах - нет, потому что подавляющее большинство носит их только для вида.
Ирена МООР, специалист по разработке:
- Считаю, что не надо спешить снимать никакие ограничения. Понимаю, что отели, спа несут убытки, но иногда стоит потерпеть. Лучше перестраховаться, чем наоборот.
Сирье-Лийзи ОЯРАНД, гимназистка:
- Моей жизни никакие ограничения до сих пор не мешали. Наоборот, неправильно, что отказались от тестирования в школах, все-таки в учебных заведениях большое скопление народа и стоит быть более осторожными.