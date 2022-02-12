С каждым годом в городах прибавляется сетевых магазинов и остается все меньше других форматов торговли - рынков, специализированных продуктовых магазинчиков. Слишком сложно бороться с гигантами. Выдерживают единицы. В чем секрет выживаемости? Ответ на этот вопрос мы поискали, заглянув в маленькие торговые точки в Кохтла-Я

Если оглянуться назад, то маленьких магазинчиков, куда можно было заскочить на ходу за булочкой или повседневными продуктами, в Кохтла-Ярве было по несколько на одной улице. Сейчас такой найдешь даже не на каждой - их почти не осталось. Но выжившие в борьбе с торговыми гигантами все-таки есть. Среди них легендарный "Таллинн" на улице Тууслари, 14. Почему легендарный? Потому что он самый узнаваемый, о нем знают все старожилы - торговая точка открылась в начале 50-х прошлого века и название осталось прежним, менялись только хозяева и ассортимент.