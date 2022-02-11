ФОТО ДНЯ ⟩ По Йыхви шагали солдаты

Если обычно солдаты-срочники свой первый пятикилометровый марш-бросок в боевом снаряжении совершают на местности, то в этом году поход молодых солдат Калевского пехотного батальона проходил по городу Йыхви.

- Главная задача примерно пятикилометрового похода - дать солдатам первичный опыт деятельности в боевом снаряжении. Солдаты поступили на службу в последний день января и до сих пор не имели возможности ознакомиться с городом Йыхви, поэтому мы решили устроить первый поход по улицам города Йыхви, - сказал командир пехотной роты Калевского пехотного батальона капитан Рене Когер.