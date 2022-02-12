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Жители Алутагузеской волости учреждают уже второй совет общины

Деревня Кийкла привлекала к себе внимание как спектаклями, деревней сказок и страной снеговиков, так и днем качелей. Создание совета общины - естественное продолжение хода дел в энергичной деревне. ФОТО: NATALYA BOYTSOVA

Жители района Кийкла сформировали совет общины в декабре, в Иллука на этой неделе приступили к более широкому ознакомлению с планом.

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В Кийкла идея совета общины родилась осенью во время предвыборных дебатов, когда выяснилось, что в большой волости находящиеся у власти и стремящиеся к власти толком и не знают, какие заботы и проблемы досаждают людям в маленьких местечках.

- Создание волостей-частей не поддержал ни один избирательный список, а возможность создания советов общин была описана в основном положении Алутагузеской волости еще в 2018 году, - предложивший жителям деревни идею создания такого совета Рене Кундла увидел в этом шанс сделать свой голос более слышимым.

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