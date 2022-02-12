Жители Алутагузеской волости учреждают уже второй совет общины
Жители района Кийкла сформировали совет общины в декабре, в Иллука на этой неделе приступили к более широкому ознакомлению с планом.
Жители района Кийкла сформировали совет общины в декабре, в Иллука на этой неделе приступили к более широкому ознакомлению с планом.
В Кийкла идея совета общины родилась осенью во время предвыборных дебатов, когда выяснилось, что в большой волости находящиеся у власти и стремящиеся к власти толком и не знают, какие заботы и проблемы досаждают людям в маленьких местечках.