ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Странная снежная война

Это утверждает лишь сам руководитель обслуживающего дороги предприятия, указывая также на чрезвычайное количество снега и якобы связанные с этим дополнительные работы. По этому поводу не скажешь ничего другого, как то, что, участвуя в тендере, предприниматель с таким большим опытом должен знать: наши зимы могут быть очень разными. Бывали годы, когда снега зимой, можно сказать, и не было. Однако мы не слышали, чтобы обслуживающее предприятие пожелало из-за этого вернуть самоуправлению часть денег за дорожный уход. Это и есть риск предпринимателя, цена которого должна отражаться и в тендерном предложении.

В этом году "N&V" впервые обслуживает также государственные шоссе в Ида-Вирумаа, и возникает вопрос, не взяло ли тут предприятие на себя работы больше, чем в силах сделать? Если через две недели после сильнейшего снегопада из Йыхви и Кохтла-Ярве все еще раздаются жалобы на утопающие в снегу улицы, то такой вопрос, скорее, оправдан.