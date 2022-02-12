ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Странная снежная война
Уже две недели острой темой в Йыхви и Кохтла-Ярве остается уборка снега или, вернее, местами ее отсутствие. Мальчиком для битья сделали ТОО "N&V", отвечающее за уход за дорогами и улицами в обоих самоуправлениях. Теперь руководители этих самоуправлений решили наказать предприятие за плохую работу договорными штрафами. Ведь другой возможности у самоуправлений и не было. Социальные сети полны фотографий нерасчищенных улиц и тротуаров, а также злых комментариев. На этом фоне со стороны самоуправлений было бы цинично утверждать, будто все в порядке и зимний уход за улицами происходит в соответствии с требованиями.