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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Странная снежная война

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уже две недели острой темой в Йыхви и Кохтла-Ярве остается уборка снега или, вернее, местами ее отсутствие. Мальчиком для битья сделали ТОО "N&V", отвечающее за уход за дорогами и улицами в обоих самоуправлениях. Теперь руководители этих самоуправлений решили наказать предприятие за плохую работу договорными штрафами. Ведь другой возможности у самоуправлений и не было. Социальные сети полны фотографий нерасчищенных улиц и тротуаров, а также злых комментариев. На этом фоне со стороны самоуправлений было бы цинично утверждать, будто все в порядке и зимний уход за улицами происходит в соответствии с требованиями.

Это утверждает лишь сам руководитель обслуживающего дороги предприятия, указывая также на чрезвычайное количество снега и якобы связанные с этим дополнительные работы. По этому поводу не скажешь ничего другого, как то, что, участвуя в тендере, предприниматель с таким большим опытом должен знать: наши зимы могут быть очень разными. Бывали годы, когда снега зимой, можно сказать, и не было. Однако мы не слышали, чтобы обслуживающее предприятие пожелало из-за этого вернуть самоуправлению часть денег за дорожный уход. Это и есть риск предпринимателя, цена которого должна отражаться и в тендерном предложении.

В этом году "N&V" впервые обслуживает также государственные шоссе в Ида-Вирумаа, и возникает вопрос, не взяло ли тут предприятие на себя работы больше, чем в силах сделать? Если через две недели после сильнейшего снегопада из Йыхви и Кохтла-Ярве все еще раздаются жалобы на утопающие в снегу улицы, то такой вопрос, скорее, оправдан.

То, что "N&V" позволяет себе угрозы вообще отказаться от ухода за улицами в Йыхви, конечно, в какой-то мере загоняет волостное управление в угол. Но тут некого винить, кроме самих себя. Подготовленный еще весной тендер тянулся до последней минуты, пока волостному управлению не пришлось констатировать, что предложение сделала только одна фирма - "N&V". По-другому и не могло быть, ведь ни у одной фирмы по дорожному уходу нет в запасе десятков машин и людей, поэтому поставщику услуги после победы в тендере требуется достаточно времени на подготовку. В противном случае результат будет такой, как есть.

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