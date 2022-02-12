ВИДЕО и ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лыжники прошли марафон по ночному алутагузескому лесу

В Паннъярве Алутагузеской волости спортсмены проходят 22-километровый круг по заснеженному куртнаскому сосновому лесу. Дорогу им освещают налобные фонарики.

Один из организаторов первого марафона Тийт Пекк сказал, что при движении ночью скорости кажутся выше. "Будто летите сквозь лес, особенно на трассе, на которой вы никогда раньше не бывали или были очень редко", - сказал он.

В Алутагузеском ночном марафоне стартовали несколько известных персон: бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, один из лидеров "Rohetiiger" Яанус Пурга, владелец и шеф-повар одного из самых известных ресторанов Ида-Вирумаа "Franzia" Индрек Кыверик и некоторые другие.

Керсти Кальюлайд вышла на старт Алутагузеского ночного марафона уже в третий раз. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Керсти Кальюлайд уже трижды участвовала в Алутагузеском ночном марафоне и называет его колдовской ночной гонкой.

Победители в ночном марафоне не определяются. Контрольное время прохождения дистанции - три часа, т.е. к 23.00 все стартующие должны добраться до финиша.