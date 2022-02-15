ОДИН ВОПРОС ⟩ Угрожает ли большое количество снега движению?

Руководитель Йыхвиского отделения полиции АНДРЕАС КЛИЙМАНТ:
- Нынче действительно очень много снега, и особенно опасны снежные кучи у пешеходных переходов и на перекрестках, где они ограничивают видимость. Риски выросли также у парковок, расположенных рядом с образовательными и детскими учреждениями, где из-за обилия снега стало меньше места. Проблемой являются также нерасчищенные или плохо расчищенные тротуары, из-за которых пешеходы передвигаются по проезжей части. Полиция сообщает о своих замечаниях также местным самоуправлениям, чтобы те могли передать информацию дорожному оператору.
Нынче за полтора месяца полиция получила в Ида-Вирумаа вызовы на 222 дорожных происшествия. Люди пострадали в 18 авариях, в которых два человека погибли и 22 получили травмы. Речь шла в основном о лобовых столкновениях вследствие неправильных приемов вождения.