ОДИН ВОПРОС ⟩ Угрожает ли большое количество снега движению?

Руководитель Йыхвиского отделения полиции АНДРЕАС КЛИЙМАНТ:

- Нынче действительно очень много снега, и особенно опасны снежные кучи у пешеходных переходов и на перекрестках, где они ограничивают видимость. Риски выросли также у парковок, расположенных рядом с образовательными и детскими учреждениями, где из-за обилия снега стало меньше места. Проблемой являются также нерасчищенные или плохо расчищенные тротуары, из-за которых пешеходы передвигаются по проезжей части. Полиция сообщает о своих замечаниях также местным самоуправлениям, чтобы те могли передать информацию дорожному оператору.