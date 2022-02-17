МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.02-24.02 ⟩ 104-я годовщина Эстонской Республики
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 февраля.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 февраля.
Четверг, 17 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - программа короткометражных фильмов "Космос".
Пятница, 18 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - программа короткометражных фильмов "Космос".
* В Тойласком общественном доме в 18.30 - презентация книги Аап Теппера "Neelatud aeg". Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт Сирет Суй, занявшей третье место на телеконкурсе "Klassikatähed 2020". Билет - 10-12 евро.
* В Кийкласком народном доме в 19.00 Крыыт Кукк и Гурприт Сингх расскажут эстонские и индийские сказки. Кроме того, книжная игра, в которую можно играть в одиночку или командами по двое. Ведущий игры - Рене Кундла.
Суббота, 19 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - лекция "Рерих и Эстония. История и сегодняшний день".
* В Кивиылиском народном доме в 13.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля "Ole hoitud, Eesti!" / "Хранима будь, Эстония!" - хор девушек ETV. Дирижер Аарне Салувеэр. В программе: Креэк, Тормис, Уусберг, Эхала, Кырвитс и другие. Бесплатно.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - концерт Адеэле Олт. Гости Кармен Сассь и Греэте Семенкова. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт-шоу "У цыганского шатра" (не рекомендуется детям младше 12 лет). Билет - 8,90-16,90 евро.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - "Popi ja klassika keskel" / "Между поп и классикой": композитор и пианист Рейн Раннап с программой "Ikka ja alati" - неоромантизм на фортепиано с электроникой и видео. Билет - 10 евро, билеты в продаже за час до концерта на месте и в Fienta. Дополнительная информация: www.kjg.ee.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Сахаров". Билет - 12-18 евро.
Воскресенье, 20 февраля
* В Нарвском центре свободного творчества (ул. Вабадузе, 20) в 11.00 - "Подарки от березы", спектакль театра "Ильмарине".
* В Ийзакуском народном доме в 17.00 - "Tiit ja Tõnu" / "Тийт и Тыну", спектакль театра "Von Glehn". Билет - 15-19 евро.
Понедельник, 21 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - программа короткометражных фильмов "Космос".
Вторник, 22 февраля
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Танец Дели", спектакль Русского театра. На русском языке с синхронным переводом на эстонский язык. Билет - 13,90-18,90 евро.
Среда, 23 февраля
* На мызе Иллука в 18.00 - концерт, посвященный годовщине Эстонской Республики: Яагуп Туйск. Билет - 5 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Eesti rahvuste pärg".
Четверг, 24 февраля
* У Майдлаского народного дома в 7.30 - подъем флага с Люганузеским смешанным хором, затем в народном доме встречаем рассвет концертом дуэта "Telluur".
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - концерт, посвященный 104-й годовщине Эстонской Республики. Выступают ансамбль народного танца "Virulane", смешанная D-группа "Virvet", группа бабушек "Hõbedane", капелла "Ämmatagused", фольклорная группа "Lambrine" танцевальная группа для дам "Reverans".
* В Йыхвиской церкви святого Михаила в 13.00 - концерт "Ilus on maa, mida armastan!". Выступают Эвелин Самуэль-Рандвере и Йохан Рандвере. Бесплатно.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - концерт творческих коллективов клуба, посвященный годовщине Эстонской Республики. Бесплатно. Информация по тел. 507 4616, 332 2008.
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - концерт-акт, посвященный годовщине Эстонской Республики. Выступают Алика Милова и ансамбль Урмаса Латтикаса.
* В Нарва-Йыэсууском центре по интересам в 14.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля "Ole hoitud, Eesti!" / "Хранима будь, Эстония!": Мария Веретенина (сопрано), Анналийза Пиллак (меццо-сопрано), Ааре Сааль (баритон); за роялем Тийна Кярблане. В программе: Эллер, Капп, Аав и другие. Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный 104-й годовщине Эстонской Республики. Выступает ансамбль "Curly Strings". Вход бесплатный, по приглашению, которое можно получить на вахте центра культуры. Информация по тел. 336 6169.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт ансамбля народного танца "Нарва".
Четверг, 17 февраля
В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 3-й тур 19-го сезона Мяэтагузеской викторины. Регистрация новых команд не позднее 16 февраля: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "Tartu Ülikool"/"Eviko".
Пятница, 18 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Viimsi".
Суббота, 19 февраля
* В Вокаском холле для петанка в 17.00 - лотерейный турнир по петанку.
Воскресенье, 20 февраля
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку, посвященный годовщине республики; команды из троих человек.
* От парковки в Валасте в 12.00 стартует поход по водопадам глинта. Плата за участие - 15 евро. Дополнительная информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.
Вторник, 22 февраля
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 19.00 - 1-й Нарвский ночной лыжный марафон.
Среда, 23 февраля
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 17.30 - старт Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
Четверг, 24 февраля
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 10.00 - Нарвское лыжное шоу.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - мемориал Агу Нормака по лыжному спринту.
Четверг, 17 февраля
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует": "Krüptoraha ja bitcoin algajatele" / "Криптовалюта и биткойн для начинающих". Выступает Роман Герман. Билет предварительно - 12 евро, на месте - 17 евро.
Суббота, 19 февраля
* В Вока с 10.00 до 15.00 - vastlapäev / Масленица и банный марафон.
* Во дворе Кохтла-Ныммеской школы с 12.00 - семейный день, с 13.30 праздник продолжится во дворе Кохтла-Ныммеского народного дома.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
Четверг, 24 февраля
* В Тойлаской волости у Кохтла-Ныммеского народного дома, у водопада Валасте и на дворцовой площадке в Оруском парке в 7.20 - торжественный подъем флага.
* В Алутагузеской волости - празднование 104-й годовщины Эстонской Республики: 7.22 - подъем флага Эстонии во дворе Куртнаского молодежного центра; 7.22 - с парковки у Ийзакуской гимназии стартует рассветный лыжный поход "Tere hommikust, Eestimaa!" (длина трассы примерно 7 километров, походом руководит Кальви Кивимяэ); 8.00 - у памятного камня в Пагари, 8.30 - на кладбище в Мяэтагузе, 9.25 - у памятника Освободительной войне на кладбище в Тудулинна, 10.00 - у памятника алутагузеским борцам за свободу в Ийзаку - возложение венков и торжественная церемония; 10.45 - от памятника в Ийзаку стартует народный поход (походом руководит Анне Нургамаа, которая расскажет истории об Освободительной войне); на деревенской площади в Пухату в 10.00 - празднование дня рождения Эстонской Республики.
* В Кохтла-Ярве в парке памяти калевцев с 10.00 до 10.30 - возложение венков к памятнику Ярвескому сражению Освободительной войны. Участие принимают Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Калевский пехотный батальон, Алутагузеская дружина "Кайтселийта" и Женский союз.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника генералу Александеру Тыниссону в 12.00 - торжественные церемонии. Речи, возложение венков. Участие принимает Йыхвиский биг-бенд.
* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
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NB! Следующая страница "Досуг" будет опубликована 22 февраля. Предварительную информацию о мероприятиях, проходящих с 22 февраля по 3 марта, необходимо отправить по электронной почте diana@pohjarannik.ee до 19 февраля.