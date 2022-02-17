МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.02-24.02 ⟩ 104-я годовщина Эстонской Республики

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - концерт творческих коллективов клуба, посвященный годовщине Эстонской Республики. Бесплатно. Информация по тел. 507 4616, 332 2008.

Алика Милова. ФОТО: Konstantin Sednev

* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - концерт-акт, посвященный годовщине Эстонской Республики. Выступают Алика Милова и ансамбль Урмаса Латтикаса.

* В Нарва-Йыэсууском центре по интересам в 14.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля "Ole hoitud, Eesti!" / "Хранима будь, Эстония!": Мария Веретенина (сопрано), Анналийза Пиллак (меццо-сопрано), Ааре Сааль (баритон); за роялем Тийна Кярблане. В программе: Эллер, Капп, Аав и другие. Бесплатно.

"Curly Strings". ФОТО: Dmitri Kotjuh

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный 104-й годовщине Эстонской Республики. Выступает ансамбль "Curly Strings". Вход бесплатный, по приглашению, которое можно получить на вахте центра культуры. Информация по тел. 336 6169.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт ансамбля народного танца "Нарва".

СПОРТ

Четверг, 17 февраля

В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - 3-й тур 19-го сезона Мяэтагузеской викторины. Регистрация новых команд не позднее 16 февраля: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "RHKK"/"Iisaku gümnaasium" - "Tartu Ülikool"/"Eviko".

Пятница, 18 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Viimsi".

Суббота, 19 февраля

* В Вокаском холле для петанка в 17.00 - лотерейный турнир по петанку.

Воскресенье, 20 февраля

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку, посвященный годовщине республики; команды из троих человек.

* От парковки в Валасте в 12.00 стартует поход по водопадам глинта. Плата за участие - 15 евро. Дополнительная информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.

Вторник, 22 февраля

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 19.00 - 1-й Нарвский ночной лыжный марафон.

Среда, 23 февраля

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 17.30 - старт Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

Четверг, 24 февраля

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 10.00 - Нарвское лыжное шоу.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - мемориал Агу Нормака по лыжному спринту.

РАЗНОЕ

Четверг, 17 февраля

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует": "Krüptoraha ja bitcoin algajatele" / "Криптовалюта и биткойн для начинающих". Выступает Роман Герман. Билет предварительно - 12 евро, на месте - 17 евро.

Суббота, 19 февраля

* В Вока с 10.00 до 15.00 - vastlapäev / Масленица и банный марафон.

* Во дворе Кохтла-Ныммеской школы с 12.00 - семейный день, с 13.30 праздник продолжится во дворе Кохтла-Ныммеского народного дома.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

Четверг, 24 февраля

* В Тойлаской волости у Кохтла-Ныммеского народного дома, у водопада Валасте и на дворцовой площадке в Оруском парке в 7.20 - торжественный подъем флага.

* В Алутагузеской волости - празднование 104-й годовщины Эстонской Республики: 7.22 - подъем флага Эстонии во дворе Куртнаского молодежного центра; 7.22 - с парковки у Ийзакуской гимназии стартует рассветный лыжный поход "Tere hommikust, Eestimaa!" (длина трассы примерно 7 километров, походом руководит Кальви Кивимяэ); 8.00 - у памятного камня в Пагари, 8.30 - на кладбище в Мяэтагузе, 9.25 - у памятника Освободительной войне на кладбище в Тудулинна, 10.00 - у памятника алутагузеским борцам за свободу в Ийзаку - возложение венков и торжественная церемония; 10.45 - от памятника в Ийзаку стартует народный поход (походом руководит Анне Нургамаа, которая расскажет истории об Освободительной войне); на деревенской площади в Пухату в 10.00 - празднование дня рождения Эстонской Республики.

* В Кохтла-Ярве в парке памяти калевцев с 10.00 до 10.30 - возложение венков к памятнику Ярвескому сражению Освободительной войны. Участие принимают Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Калевский пехотный батальон, Алутагузеская дружина "Кайтселийта" и Женский союз.

* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника генералу Александеру Тыниссону в 12.00 - торжественные церемонии. Речи, возложение венков. Участие принимает Йыхвиский биг-бенд.

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital

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