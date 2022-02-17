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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избивший женщину мужчина доставлен в полицию
11-15 февраля 2022 г.

Полиция ФОТО: Arvo Meeks

14 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Нарвскому шоссе в Йыхви во время конфликта была избита 25-летняя женщина.

Полицейские задержали 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Помощники пострадавших от мошенничества сами оказались мошенниками

44-летняя жительница Кивиыли сообщила полиции, что 11 февраля ей позвонили со странного номера, звонивший представился сотрудником фонда, помогающего людям, ставшим жертвами банковского мошенничества. Во время разговора женщина скачала на свой компьютер программу AnyDesk, как предложил звонивший, а затем с ее банковского счета исчезли 6300 евро.

Машина вылетела на обочину

Вечером 15 февраля в деревне Ярве Тойлаской волости машина на скользкой дороге вылетела на обочину. Спасатели устранили опасность возгорания транспортного средства. Люди в аварии не пострадали.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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