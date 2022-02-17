СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избивший женщину мужчина доставлен в полицию

Помощники пострадавших от мошенничества сами оказались мошенниками

44-летняя жительница Кивиыли сообщила полиции, что 11 февраля ей позвонили со странного номера, звонивший представился сотрудником фонда, помогающего людям, ставшим жертвами банковского мошенничества. Во время разговора женщина скачала на свой компьютер программу AnyDesk, как предложил звонивший, а затем с ее банковского счета исчезли 6300 евро.