СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избивший женщину мужчина доставлен в полицию

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Избивший женщину мужчина доставлен в полицию11-15 февраля 2022 г.
14 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Нарвскому шоссе в Йыхви во время конфликта была избита 25-летняя женщина.
14 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Нарвскому шоссе в Йыхви во время конфликта была избита 25-летняя женщина.
Полицейские задержали 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
44-летняя жительница Кивиыли сообщила полиции, что 11 февраля ей позвонили со странного номера, звонивший представился сотрудником фонда, помогающего людям, ставшим жертвами банковского мошенничества. Во время разговора женщина скачала на свой компьютер программу AnyDesk, как предложил звонивший, а затем с ее банковского счета исчезли 6300 евро.
Вечером 15 февраля в деревне Ярве Тойлаской волости машина на скользкой дороге вылетела на обочину. Спасатели устранили опасность возгорания транспортного средства. Люди в аварии не пострадали.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.