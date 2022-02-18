ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ключевое слово цикличной экономики - рынок

Цикличной экономике благоволит также европейская климатическая политика, и в отличие от, так сказать, старой экономики на ее развитие есть надежда получить пособие.

В действительности успешность любой цикличной экономики определяется тем, насколько востребована производимая таким образом продукция. А также тем, насколько сложно и дорого сертифицировать эту продукцию в буреломе бюрократии, а потом и сбывать.

Мы помним, что несколько лет назад "Viru Keemia Grupp" собирался построить цементный завод, чтобы вторично использовать для изготовления цемента полукокс, образующийся при производстве сланцевого масла и складируемый в отвалах. На сегодня предприятие пришло к выводу, что в нынешней экономической ситуации это неразумно.

Однако одним из хороших примеров цикличной экономики является использование образующегося при производстве масла полукоксового газа в местном центральном отоплении. Это позволило производить теплоэнергию значительно дешевле, чем, к примеру, при использовании природного газа или древесины. Однако если европейская энергополитика своим налогообложением доведет производство масел до смерти, то исчезнет как дешевое тепло в домах, так и возможность развития цикличной экономики.

Одним из наиболее распространенных способов в Ида-Вирумаа является вторичное использование породы, перемалываемой на щебень. Объем его производства тоже зависит от того, насколько активна строительная деятельность в ближайших окрестностях. Транспортировать камень за сотни километров не стоит. Возник бы только сильный экологический след.